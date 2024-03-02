Kocaeli\'de Kadınlar Anne Şehir Merkezlerinde Sağlıklı Yaşam Sürdürüyor

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Kocaeli'de kadınlar, Anne Şehir Merkezlerinde aldıkları spor, fizyoterapist ve diyetisyen hizmetleriyle fazla kilolarından kurtulup sağlıklı yaşam sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına açılan Anne Şehir Merkezleriyle kadınlara yönelik hizmetler devam ediyor. Derince Işıl Bozca Spor Merkezi bünyesinde yer alan Anne Şehir Merkezi'nin tanıtım programı yapıldı. Anne Şehir Merkezinde beslenmeden spora tüm etkinliklerde kadınlara öncülük edilerek yol gösteriliyor. Anne Şehir Merkezine üye olan kadınlar, program sonunda memnuniyetlerini dile getirerek, sağlıktan sosyal hayata kadar Anne Şehir Merkezleri sayesinde hayatlarında çok olumlu gelişmeler yaşandığını ve kendilerini artık daha mutlu hissettiklerini söyledi. Derinceli kadınlarla bir araya gelen Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, "Merkezimizde kadınlarımızı haftanın üç günü egzersiz programlarına dahil edeceğiz. Çalışmalarımız kapsamında sosyal ve kültürel etkinlikler, sağlıklı beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık hizmetleri vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"108 kilodan 93 kiloya düştüm"

Öte yandan yine Derince'de bulunan Şehit Er Emre Kaan Arlı Spor Salonundaki Anne Şehir Merkezinden 9 aydır hizmet alan Esma Altun, spor ve diyet desteği sayesinde fazla kilolarından kurtularak eski sağlığına kavuştuğunu belirterek, "108 kilodan 93 kiloya düştüm. Anne Şehir sayesinde sağlığıma kavuştum. Hedefim 75 kiloya inmek" dedi.

İki yıldır Anne Şehir projesinin hizmetlerinden faydalanan Leyla Irmak ise "Anne Şehir sayesinde 90 kilodan 67 kiloya düştüm. Kilo verdikçe kendime olan güvenim arttı, daha mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ