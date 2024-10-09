Kadınlar Cinayetlere Tepki Gösterdi

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopalı ve Kemalpaşalı kadınlar, İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile tüm kadın cinayetlerine tepki için yürüdü. Kadınlar adına açıklama yapan Şeniz Aytaş, "Kadınların katillerini koruyanlar, çocukların katliamı araştırılsın istemeyenler, faillerin yanında iş birlikçi olarak yer almaktan vazgeçmeyecek. Biz de bu çürümüş düzeninizle, erkek devlet şiddetinizle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in saldırgan Semih Çelik tarafından katledilmesinin ardından; Hopalı ve Kemalpaşalı kadınlar Hopa Parkı'nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Hopa sokaklarında yürüdü. Yürüyüşten sonra kadınlar adına konuşan Şeniz Aytaş, şunları söyledi:

"Eril düzeninin katlettiği kız kardeşlerimiz için ve kendi hayatlarımız için sokaktayız"

"Her yer suç mahalli, bugün yine öfkemizle, isyanımızla bu eril düzeninin katlettiği kız kardeşlerimiz için ve kendi hayatlarımız için sokaktayız. Daha 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner, sadece katil Semih Çelik tarafından değil, cezasızlıkla katliamcılara ödül veren erkek yargı tarafından, kutsal aile yalanlarıyla kadınlardan kaçmak isteyenler tarafından katledildi.

"Bu ülkeyi koskocaman bir suç mahalline çevrildiniz"

Bu ülkede kadın katliamı var, bu ülkede hiç bir kadın ve çocuk güvende değil. 2024 yılının 8 ayında 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 164 kadının ölümü hala şüpheli. Sadece Eylül ayında 35 kadın öldürüldü. Bu ülkeyi kaypı çocukların ülkesine, öldürülen kadınların ülkesine, koskocaman bir suç mahalline çevrildiniz. Hesap vereceksiniz.

"Hayatımızdan endişe duymadan özgürce yaşamak için hep bu sokaklardaydık"

Bir kişi daha eksilmek istemediğimiz için, hayattan endişe duymadan özgürce yaşamak için hep bu sokaklardaydık. Bugün acımız, öfkemiz taze. Bu ülkede her gün kadınlar katlediliyor. Bu ülkede katledilen 8 yaşındaki Narin için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu ülkede erkek devleti kadınlar, çocuklar, LGBTİ'ler ve kendinden olmayanlara nefes aldırmıyor. Bu ülkede erkek devlet sistemi, katledilen kadınlar ve öldürülen çocukların bedenleri üzerinden yükseliyor. Kadınların yaşamlarını kıskaca alarak, yok ederek kurban ettiğiniz katliamcı iktidarınız yıkılana dek vazgeçmeyeceğiz."