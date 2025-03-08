Kadınlar Günü\'nde Emniyet\'ten Kutlama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurumda görev yapan kadın personelleri unutmadı.

Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle emniyet müdürlüğünde görev yapan kadın personellerin kadınlar gününü kutlayarak hediye ve karanfil takdim etti. Erol, kadınların toplumun her alanında olduğu gibi emniyet teşkilatında da önemli bir yere sahip olduklarını vurguladı. - AFYONKARAHİSAR