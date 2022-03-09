Kadınlar gününe kanser testi ile dikkat çektiler - Son Dakika

Kadınlar gününe kanser testi ile dikkat çektiler

SCÜ'de düzenlenen Kadınlar Günü programında günün önemine dikkat çekmek için kadın personellere kanser testi taraması yapıldı

SİVAS - SCÜ'de düzenlenen Kadınlar Günü programında günün önemine dikkat çekmek için kadın personellere kanser testi taraması yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle program düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle KETEM ile Kadın Doğum Polikliniği çalışanları, üniversite kadın personellerine günün önemine dikkat çekmek adına kanser testi taraması yapıldı.

"Kanser taramaları kesinlikle ihmal edilmemelidir"

Konu ile ilgili açıklama yapan Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Ömer Tamer Doğan, "Bu özel günde hepimiz bir araya geldik. KETEM ile birlikte güzel bir program düzenlemiş arkadaşlarımız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

Kadın Doğum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Yenicesu ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününün tarihçesinden bahsederek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum Polikliniği olarak program düzenlemek istedik. Bu anlamlı günde kadınlarımıza en güzel hediye sağlık olduğunu düşünerek kadınlarımıza jinekolojik kanser taramaları yaptık. KETEM görevlisi arkadaşlarımızın büyük gayretleri ile böyle güzel bir çalışmaya imza attık. Hastanemizde kanser testleri yapılmaktadır. Bir randevu ile bu taramaları yaptırabilirler. Kanser taramaları kesinlikle ihmal edilmemelidir. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.