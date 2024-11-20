Kadınlar Halı Sahada Rekabet Etti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadın öğretmenler ve kadın muhtarlar, eğitim için düzenlenen etkinlikte halı sahada karşı karşıya geldi. "Topuklu kramponlar"ın kıyasıya mücadelesine sahne olan etkinlikte dostluk kazandı.

Kadınların spora teşvik edilmesi ve eğitim farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, öğretmenler ve muhtarlar sahaya çıktı. Heyecan dolu anlara sahne olan maçta, izleyiciler sahadaki "topuklu kramponlar"ın performansını hayranlıkla izledi. Her iki taraf da galibiyet için mücadele ederken, sporun birleştirici gücü maçın sonucuna damga vurdu. Maç sonunda düzenlenen törende, sahadaki emeklerinden dolayı tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Süleymanpaşa'da büyük bir coşkuya sahne olan bu etkinlik, kadınların toplumsal hayatta ve sporda daha aktif olmaları için örnek teşkil etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Değirmenaltı Mahalle Muhtarı Selin Başarslan Denizci, "Bugün çok güzel bir etkinliğe muhtar olarak ev sahipliği yaptım. Tekirdağ Değirmenaltı Bahçe Tesislerindeyiz, Önder Çiftçi kadın derneği ile birlikte böyle güzel bir buluşmamız sonucunda 100 bursiyer çocuk için ne yapabiliriz dedik ve sonuçta böyle bir organizasyon ortaya çıktı. Amatörce biraz oldu ama seyri keyifli olsun diye inanın çok çalıştık, umarım herkes izlemekten keyif almıştır" dedi.

Dernek Başkanı Bahar Yarapsanlı ise, "Eğitimde eşitlik fırsatına destek amacıyla bu proje gerçekleştirildi. 2015 yılından beri maddi imkanları sınırlı fakat başarılı olan öğrencilere burs sağlamaktayız. Kırsaldaki kadınlarımıza maddi ve manevi anlamda girişimciliği destekleyici eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Bu güzel geceyi de değerli Süleymanpaşa ilçesindeki kadın muhtarlarımızla ve 100. yıl sahalardayız ekibiyle eğitime destek amacıyla düzenlemiş bulunuyoruz. Bu gecenin geliri bursa ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak verilecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ