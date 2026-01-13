Kadın mobilya ustaları yetişiyor: 12 yıl öğretmenlikten sonra marangoz oldu

Mersin'de 'Mobilya İmalat ve Montaj' kurslarını kadınlar da tercih etmeye başlarken 12 yıllık öğretmenliğin ardından eşinin mesleğine geçen Suzan Kelahmet dikkat çekti. "Yıllardır öğretmensin, marangoz mu olacaksın?" diye çok tepki aldığını anlatan Kelahmet, ortaya çıkan somut ürünleri görenlerin bakış açılarının değiştiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi kursları kapsamında verilen 'Mobilya İmalat ve Montaj' kursu ile vatandaşlara meslek edinme imkanı sunarken, geleceğin kadın mobilya ustalarını da yetiştiriyor. Vatandaşlara mesleki beceriler kazandırarak nitelikli iş gücü istihdamına katkı sağlayan merkezde, 'Mobilya İmalat ve Montaj' kursunun sunduğu ücretsiz eğitimlerle ahşap işçiliğinin temel teknikleri öğretiliyor. Kursiyerler, uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) ile kendi iş yerlerini açabilme fırsatı bulurken, yurt dışında çalışma olanağına da sahip olabiliyor.

"Temel amacımız, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek"

Tırmıl MERCEK Sorumlusu ve Mobilya İmalat ve Montaj kursu eğitmeni Mustafa Asilhan Özkan, MERCEK bünyesinde verilen kursların temel amacının, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek olduğunu belirtti. Özkan, "Mobilya İmalat ve Montaj kursumuz projelendirme, kesim ve montaj olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Kurslar 18 yaş üstü herkese açık ve kurs sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliği bulunan Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Bu belge sayesinde kurs katılımcıları, niteliklerini ve geçerliliklerini ispatlayarak yurt dışında çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilir" diye konuştu.

Mobilya İmalat ve Montaj kursunda 7'nci dönemi tamamladıklarını ve kursiyerlerin 2 ay eğitim aldıktan sonra MYK sınavına hazırlık sürecine başladıklarını ifade eden Özkan, 12 bin lira tutarındaki MYK sınav ücretinin de belediye tarafından karşılandığını ifade etti.

"Öğretmenlikten sora marangozluğa yöneldi"

Kursiyerlerden Suzan Kelahmet, 12 yıl Okul Öncesi Öğretmenliği yaptıktan sonra, eşinin mesleği marangozluğa yöneldiğine anlattı. Kelahmet, "Eşim yıllardır marangozluk yapıyor. Dolayısıyla bu süreç beni bu üretim sektörüne yöneltti" dedi.

Mobilyalarda kadın elinin, işlevselliği ve estetiği değiştirdiğine inandığını da söyleyen Kelahmet, "Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Mobilya İmalat ve Montaj kursu, benim için bir dönüm noktası oldu. Pratik anlamda bazı şeyleri eşimden zaten öğreniyordum, ama bu işi profesyonelce ve iş güvenliğiyle öğrenmek istedim. Bu çerçevede büyükşehir belediyesinin kursu bana yol gösterici, ışık oldu. Kursa başladıktan sonra kendimi daha güçlü ve kararlı hissediyorum. Küçük deneyimlerim vardı, ancak burada işi profesyonel anlamda öğrenmek benim için çok kıymetliydi" diye konuştu.

Kendi atölyesini açma yolundaki en önemli adımın resmi belge olduğunu vurgulayan Kelahmet, "Atölyemizin temellerini atmaya başladık, ama bu işin en önemli kısmı Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne (MYK) sahip olmak. Bu belgeyi de Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla almak, bizim için büyük bir avantaj oldu. Hem maddi hem manevi olarak zor bir süreçti. Ama işi doğru yerden, güvenilir bir kurumdan öğrenmek, bize büyük kazanç sağladı" diye konuştu.

"Öğretmensin, marangoz mu olacaksın' diye çok tepki aldım"

Meslek değişikliği sürecinde çevresinden olumsuz tepkiler aldığına da dikkat çeken Kelahmet, mobilya işinin erkek egemen bir alan olarak görüldüğüne değinerek" Yıllardır öğretmensin, marangoz mu olacaksın?' diye çok tepki aldım. Ama ortaya çıkan somut ürünleri gördüklerinde, bakış açıları değişti. Şimdi çevremden destek görüyorum. Hiçbir kadın; yaşı, mesleği ya da sektörü bahane ederek hayallerinden vazgeçmesin. Ben de 'yapamam' diyenlerdendim. Ama cesaret ve doğru destekle, her alanda var olunabilir. Büyükşehir'in kadın şoförleri, bu konuda beni en çok motive eden örneklerden biriydi" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Oğuz Kutay ise aktif olarak marangozluk yaptığını, ancak ustalık belgesi almak için kursa başvurduğunu, mobilya üzerine daha ileri düzey bilgiler öğrendiğini anlattı. - MERSİN