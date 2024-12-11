Kadınlara Elma Ağaçı Bakımı Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadınlara Elma Ağaçı Bakımı Eğitimi Verildi

Kadınlara Elma Ağaçı Bakımı Eğitimi Verildi

Posof'ta kadınlara elma ağacı bakımı ve aşılama eğitimi verildi, fidan dağıtımı yapıldı.

11.12.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezi Kars'ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı ve Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı için belirlenen "Kadın İstihdamı-Kadın Girişimciliği" teması ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında kadınlara "Elma Ağacı Bakımı ve Aşılama Eğitimi" verildi.

İçinin de dışı gibi kırmızı olması ile meşhur Posof Elması Badele Elmasının merkezi olan Posof İlçesi'ne bağlı Türkgözü köyünde gerçekleşen eğitime köyde yaşayan kadınlar katılım sağladı.

Eğitimde katılımcılara, meyve ağaçlarına yönelik aşılama ile aşılama sonrası bakım ve yetiştirme metotları hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı. Verilen eğitim sonrası katılımcı kadınlara, aşı bandı, aşı bıçağı, aşı macunu gibi malzemeleri içeren aşı seti ve elma makasının yanı sıra, yaklaşık 100 adet aşılamaları yapılmış Posof Elması fidanlarının dikilmek üzere dağıtımları gerçekleştirildi.

Söz konusu faaliyet ile rekoltesi sınırlı olan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ne sahip Posof Elması'nın üretiminin yaygınlaştırılması, kırsalda üretim çeşitliliğinin sağlanması ve kırsaldaki kadınların özellikle yöresel ürünleri üreterek girişimciliklerini artırması hedeflenmiştir. - KARS

Kaynak: İHA

Eğitim, Kadın, Yerel, Tarım, Posof, kars, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlara Elma Ağaçı Bakımı Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlara Elma Ağaçı Bakımı Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.