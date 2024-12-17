Kadınlara Jandarma Bilgilendirmesi

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Aydın'ın Çine ilçesindeki fabrikada çalışan kadın personellere jandarma kipleri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadın vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, Başvuru Mercileri, KADES ve Kadına El Kalkamaz, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Faaliyette, vatandaşların farkındalığını arttırmak ve bilinç kazandırmak amacıyla KADES ve Kadına El Kalkamaz pankartı açılıp, KADES uygulaması yükletildi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN