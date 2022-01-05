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Kadınlara toplumdaki yerlerinin önemini kaymakam anlattı - Son Dakika

Kadınlara toplumdaki yerlerinin önemini kaymakam anlattı

05.01.2022 16:16
Kadınlara toplumdaki yerlerinin önemini kaymakam anlattı

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, kadının Türk toplumunda yerinin önemine vurgu yaparak, kadınların özellikle tarihteki Türk devletlerinde etkin bir rol oynadığına değindi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, kadının Türk toplumunda yerinin önemine vurgu yaparak, kadınların özellikle tarihteki Türk devletlerinde etkin bir rol oynadığına değindi.

Dinar Kadın Kültür Evi'nde 2022 yılının kadınlara yönelik ilk sohbetini konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Kapankaya, kadınların toplumlarda önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Özellikle tarihteki Türk devletlerinde yöneticilerin kadınlara, hanımlarına büyük önem verdiğini anımsatan Kaymakam Kapankaya verdiği örneklere kadınların değerli olduğunu ifade etti. Kaymakam Kapankaya, Kadın Kültür Evleri'nde sohbet etkinliklerinin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

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Selami Kapankaya, Karahisar, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlara toplumdaki yerlerinin önemini kaymakam anlattı - Son Dakika


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