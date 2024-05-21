Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nden 'Hayata Renk Kat' Sergisi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nden 'Hayata Renk Kat' Sergisi

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi\'nden \'Hayata Renk Kat\' Sergisi

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde eğitim gören kadınların yaptığı yağlıboya resimleri içeren "Hayata Renk Kat" isimli sergi, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

21.05.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
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Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde eğitim gören kadınların yaptığı yağlıboya resimleri içeren "Hayata Renk Kat" isimli sergi, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

"Hayata Renk Kat" sergisinde, 7 ay gibi kısa bir sürede 45 kursiyer tarafından yapılan toplam 203 eser sergileniyor. Bu eserler, kadınların el emeği ve sıra dışılığını gözler önüne sererken, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü de bir kez daha kanıtlıyor.

Serginin açılışı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Bereketoğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak sanata ve sanatçılara verdikleri önemi vurgulayarak, Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde eğitim gören kadınların kısa sürede gösterdiği bu büyük başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Emeklerine ve ellerine sağlık"

Nitelikli eserlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması adına çalışma yürüttüklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Bereketoğlu, "Belediyemiz bünyesinde çalışan öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyoruz. Kursiyer arkadaşlarımızın emeklerine ve ellerine sağlık. Başkanımızla birlikte, bu tür sergileri ve etkinlikleri artırmayı düşünüyoruz. Hatta Gaziantep dışında, Türkiye genelinde sergiler düzenlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konularla ilgili iletişimler kuracağız. Gerektiğinde, birincilik kazanan eserleri uluslararası sergilere göndermeyi planlıyoruz. Ayrıca, kursiyerlerimizin eğitim gördüğü mekanları artıracak ve geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanatseverlerin büyük beğenisini topladı

"Hayata Renk Kat" sergisi, açılışından itibaren sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Şehitkamil Sanat Galerisi'ni dolduran ziyaretçiler, kursiyerlerin titizlikle hazırladığı birbirinden güzel yağlıboya tabloları ilgiyle inceledi. Sergilenen eserler, doğa manzaralarından portrelere, soyut çalışmalardan günlük yaşam sahnelerine kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanımlar Lokali Aile Merkezi, sanatı ve kadınların el emeğini desteklemeye devam ediyor. Merkezde verilen yağlıboya resim kursları, kadınların hem sanatsal becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyor hem de onların sosyal hayatta daha aktif rol almalarına katkıda bulunuyor. Bu merkez, kadınların bir araya gelerek sosyalleştiği, yeni beceriler edindiği ve kendilerini ifade etme imkanı buldukları bir alan olarak öne çıkıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Sanat, Kültür, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nden 'Hayata Renk Kat' Sergisi - Son Dakika
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