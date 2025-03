Kadınların Eşitlik Mücadelesi Vurgulandı

Yerel

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu mesajında, 8 Mart'ın kadınların toplumsal hayatta eşitlik ve özgürlük için verdikleri mücadelenin en önemli simgesi olduğunu vurgulayarak, kadınların hayatın her alanındaki katkıları ve özverilerini, her zaman değer görmesi gereken bir gerçek olduğunu aktardı. Kartaloğlu, kadınların toplumsal ve siyasi alandaki varlığı, demokrasinin gelişimi için önemli bir itici güç olduğunu kaydederek, "Kadınlar her geçen gün daha fazla liderlik rolü üstleniyor ve iş dünyası ile siyasette daha fazla söz sahibi oluyor. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği önemli bir engel olarak karşımızda durmaktadır. Kadınların güçlü bir şekilde ilerlemesi için eşitlik ve fırsatların artırılması gerekmektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Unutmayalım ki toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin sorumluluğudur ve bu mücadelede her birimizin katkısı önemlidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA