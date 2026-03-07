Kadınların Gücüyle Güçlü Toplum

Kadınların toplumun gelişimindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çeken Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların hayatın her alanında ortaya koyduğu emek, fedakarlık ve başarıların toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

Kadınların aile hayatından iş dünyasına, sosyal hayattan ekonomiye kadar her alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Başkan Erkan, güçlü kadınların güçlü toplumların en önemli teminatı olduğunu ifade etti. Kadınların üretkenliği, azmi ve özverisiyle topluma yön verdiğini dile getiren Erkan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kadın; hayatın kaynağı, toplumun temel taşı ve geleceğimizin en güçlü mimarıdır. Ailede, iş hayatında ve toplumun her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer aldığı bir toplumun daha adil ve daha güçlü olacağını belirten Erkan, başta emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam temennisinde bulundu. - KAYSERİ