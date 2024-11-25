Kadınların Şiddete Karşı Farkındalık Tiyatrosu - Son Dakika
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Kadınların Şiddete Karşı Farkındalık Tiyatrosu

Kadınların Şiddete Karşı Farkındalık Tiyatrosu

Kayseri'de KİGDER üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde 'Bana Ellerini Ver' tiyatro oyunu ile farkındalık yarattı. Tiyatro gösterisi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sergilendi ve yerel yöneticiler ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

25.11.2024 21:22  Güncelleme: 21:26
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Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) üyesi kadınlar, şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu sahneledi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği tarafından oluşturulan ve kadına yönelik şiddeti içeren 'Bana Ellerini Ver' tiyatro oyunu Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sergilendi. Tiyatro gösterisine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Oyun hakkında bilgi veren dernek Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, tiyatro alanında ilk deneyimleri olmasından dolayı dernek olarak çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Bugün 25 Kasım kadına şiddete karşı mücadelede uluslararası bir gün. Bizde bugün bu farkındalık gününde bir farkındalık yapmak istedik. Bu benim ilk yönetmenlik deneyimim olacak. Biz bir eser yapalım ama bu tamamen Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'nden çıksın istedik. Yazanı da, yöneteni de, oyuncuları da oradan olsun istedik. Canlandıracağımız karakterlerin hepsi gerçek hayattan esinlenilmiş karakterler. Bugün burada bir drama izleyeceğiz. Ancak bir umutla bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadınların Şiddete Karşı Farkındalık Tiyatrosu - Son Dakika

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