Kadir Gecesi\'nde Aydın\'da Camiler Doldu

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, geceyi ibadetle geçirmek için camilere akın ederken bazı camilerde yer kalmayınca vatandaşlar çevre camilere yöneldi.

Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Efeler'deki camiler doldu taştı. Özellikle Emir Sultan Camii'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle cami içinde yer bulamayan vatandaşlar çevredeki camilere yönelmek zorunda kaldı. Cami içerisinde ve avlusunda oluşan kalabalık dikkat çekerken, bazı vatandaşların yer bulabilmek için çevredeki camilere gittiği görüldü. Kadir Gecesi'nin önemine dikkat çeken vatandaşlar, bu mübarek gecede birlik ve beraberlik içerisinde ibadet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gece boyunca camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılırken, vatandaşlar dualarla geceyi ihya etti. - AYDIN