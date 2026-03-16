Kadir Gecesi'nde Barış Mesajı
Kadir Gecesi'nde Barış Mesajı

16.03.2026 09:47
Tanoğlu, Kadir Gecesi'nin huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde yer alan en kıymetli ve anlamlı gecelerden biri olduğunu belirterek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Kadir Gecesi'nin affın, rahmetin ve bereketin en yoğun şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Tanoğlu, bu gecenin aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Tanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gece olan Kadir Gecesi, tövbelerin kabul edildiği ve günahların bağışlandığı mübarek bir gecedir. Bu müstesna gecede dualarımız, dünyada süregelen savaşların sona ermesi, Müslüman aleminin huzura ve feraha kavuşması içindir. Bu vesileyle yeryüzünde yaşayan bütün insanların refaha ulaşması, millet olarak kardeşliğimizin hakim olması en büyük temennimizdir. Erzincanlı hemşehrilerimizin, kıymetli üyelerimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum."

Tanoğlu, mesajının sonunda Kadir Gecesi'nin başta Erzincan olmak üzere Türkiye'ye ve İslam dünyasına sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

