Kadırga Yaylası'nda Otçu Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadırga Yaylası'nda Otçu Şenliği Coşkusu

Kadırga Yaylası\'nda Otçu Şenliği Coşkusu
18.07.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadırga Yaylası'nda düzenlenen Otçu Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve üzeri açık camisiyle ünlü tarihi Kadırga Yaylasında yüzlerce yıldır süren Otçu Şenliği geleneği bu yıl da binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde bir araya gelen binlerce kişi horon oynadı, hasret giderdi. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı şenlikte, obalarından sabah saatlerinde yola çıkan otçuların yamaçlardan davul zurna ve kemençe eşliğinde horon oynayarak festival alanına inişleri görsel şölen oluşturdu.

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylasında düzenlenen Otçu Şenliği'ne binlerce kişi katıldı. Şenliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimler üzerinde Cuma namazı kıldı.

"Birlik, beraberliğimiz ve neşemiz hep böyle sürsün"

Otçularla birlikte yamaçlardan şenlik alanına inen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Kadırga Yayla şenliklerindeyiz. 10 binlerce Karadenizli kardeşimiz burada, çok büyük bir şenlik. Birlikte horon oynuyorlar, otçularımız yayladan iniyorlar. Bu güzelliğe, bu neşeye biz de katılmak istedik. Buraya Trabzon'dan, Giresun'dan, Gümüşhane'den gelen hemşehrilerimiz var. Bu güzelliği görmek herkese nasip olmaz. Biz herkesi gelecek yıllardaki Kadırga Yaylası şenlikleri için de davet ediyoruz. Birlik, beraberliğimiz ve neşemiz hep böyle sürsün inşallah" dedi.

"Her sene şenlik için Kadırga Yaylası'na geliyoruz"

Kocaeli'de yaşayan ve şenlik için Kadırga Yaylası'na gelen Makbule Çalık, "Temmuz ayında oluyor şenliğimiz biz de çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Biz Kocaeli'de yaşıyoruz her sene Temmuz ayında şenlik için buraya geliyoruz. Şenlik sabahı uyanıp kahvaltımızı yapıp hazırlanıyoruz, bizi heyecan basıyor tabi ki her sene buranın özlemini yaşıyoruz. Kadırga Yaylası çok güzel, gökyüzü ile bir gibi ben çocukluğumdan beri çok seviyorum her yaz babaannemin yanına gelirdik" diye konuştu.

"Atalarımızın ruhunu şad etmek için üstü açık camide namaz kılıyoruz"

Şalpazarı'ndan üstü açık camide Cuma namazı kılmak için gelen Yaşar Anılır, "Dedemiz Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında burayı fethe geldiğinde ordusuyla beraber burada karargah kuruyor ve burada Cuma namazı ve vakit namazlarını eda ediyorlar. Bize bu şekilde rivayet edildi ve biz bu şekilde inanıyoruz ve o günden beridir atalarımızın ruhunu şad etmek için bizler de kapalı camiyi değil açık camiyi tercih ediyoruz. Şenlik Cuma gününe geldiği için hem şenliğe katılmak hem de namazı eda etmek çok güzel. Gurbetteki arkadaşlar geliyor onlarla hasbihal etmek, görmediğimiz akrabalarımızı burada görmek çok güzel oluyor. Bu nedenle vakit bulduğumuz zaman gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Taşkın da, "Kadırga Yaylası'nı çok büyük bir alanı olduğu için seviyorum. Herkes eğlenebiliyor ve çok güzel şeyler yaşayabiliyor. Bu şenliğin amacı kültürel bir birleşim. Farklı farklı yerlerden gelen otçular burada birleşip hem kaynaşıyor hem de horon tepiyor" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Kürtün, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadırga Yaylası'nda Otçu Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi "Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
18:27
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
18:16
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı
Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
18:10
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
17:54
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
17:54
İtalyanlar duyurdu Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:48
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
17:48
Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit: Şam’ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Netanyahu'dan Suriye'ye tehdit: Şam'ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 14:37:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kadırga Yaylası'nda Otçu Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.