Kadırga Yaylası\'nda Otçu Şenliği Coşkusu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve üzeri açık camisiyle ünlü tarihi Kadırga Yaylasında yüzlerce yıldır süren Otçu Şenliği geleneği bu yıl da binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde bir araya gelen binlerce kişi horon oynadı, hasret giderdi. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı şenlikte, obalarından sabah saatlerinde yola çıkan otçuların yamaçlardan davul zurna ve kemençe eşliğinde horon oynayarak festival alanına inişleri görsel şölen oluşturdu.

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylasında düzenlenen Otçu Şenliği'ne binlerce kişi katıldı. Şenliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimler üzerinde Cuma namazı kıldı.

"Birlik, beraberliğimiz ve neşemiz hep böyle sürsün"

Otçularla birlikte yamaçlardan şenlik alanına inen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Kadırga Yayla şenliklerindeyiz. 10 binlerce Karadenizli kardeşimiz burada, çok büyük bir şenlik. Birlikte horon oynuyorlar, otçularımız yayladan iniyorlar. Bu güzelliğe, bu neşeye biz de katılmak istedik. Buraya Trabzon'dan, Giresun'dan, Gümüşhane'den gelen hemşehrilerimiz var. Bu güzelliği görmek herkese nasip olmaz. Biz herkesi gelecek yıllardaki Kadırga Yaylası şenlikleri için de davet ediyoruz. Birlik, beraberliğimiz ve neşemiz hep böyle sürsün inşallah" dedi.

"Her sene şenlik için Kadırga Yaylası'na geliyoruz"

Kocaeli'de yaşayan ve şenlik için Kadırga Yaylası'na gelen Makbule Çalık, "Temmuz ayında oluyor şenliğimiz biz de çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Biz Kocaeli'de yaşıyoruz her sene Temmuz ayında şenlik için buraya geliyoruz. Şenlik sabahı uyanıp kahvaltımızı yapıp hazırlanıyoruz, bizi heyecan basıyor tabi ki her sene buranın özlemini yaşıyoruz. Kadırga Yaylası çok güzel, gökyüzü ile bir gibi ben çocukluğumdan beri çok seviyorum her yaz babaannemin yanına gelirdik" diye konuştu.

"Atalarımızın ruhunu şad etmek için üstü açık camide namaz kılıyoruz"

Şalpazarı'ndan üstü açık camide Cuma namazı kılmak için gelen Yaşar Anılır, "Dedemiz Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında burayı fethe geldiğinde ordusuyla beraber burada karargah kuruyor ve burada Cuma namazı ve vakit namazlarını eda ediyorlar. Bize bu şekilde rivayet edildi ve biz bu şekilde inanıyoruz ve o günden beridir atalarımızın ruhunu şad etmek için bizler de kapalı camiyi değil açık camiyi tercih ediyoruz. Şenlik Cuma gününe geldiği için hem şenliğe katılmak hem de namazı eda etmek çok güzel. Gurbetteki arkadaşlar geliyor onlarla hasbihal etmek, görmediğimiz akrabalarımızı burada görmek çok güzel oluyor. Bu nedenle vakit bulduğumuz zaman gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Taşkın da, "Kadırga Yaylası'nı çok büyük bir alanı olduğu için seviyorum. Herkes eğlenebiliyor ve çok güzel şeyler yaşayabiliyor. Bu şenliğin amacı kültürel bir birleşim. Farklı farklı yerlerden gelen otçular burada birleşip hem kaynaşıyor hem de horon tepiyor" dedi. - GÜMÜŞHANE