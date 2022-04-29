Kadirli'de Ahmet Yüksel Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Ticaret Odası Başkanı Mehmet Han Yüksel'in vefat eden oğlu Ahmet Yüksel adına yaptırılan Ahmet Yüksel Camii, ibadete açıldı.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde inşa edilen Ahmet Yüksel Camii açılışına AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alparslan Karcı, Kadirli Emniyet Müdürü Özcan Tercan, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun Cuma vaazından sonra bir konuşma yapan Ahmet Yüksel'in babası, Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Han Yüksel, evlat acısının tarifsiz olduğunu belirterek yapılan caminin bu acıyı bir nebze olsun acıyı hafifleteceğini ifade etti.

Osmanlı mimarisinden esinlenerek 850 metrekare alana bin kişilik inşa edilen cami yoğun katılım ile ibadete açıldı. Cuma Namazı çıkışı Kızılay gönüllüleri gül suyu ikram etti. - OSMANİYE