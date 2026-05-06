Kadirli'de CHP'ye Erken Seçim Talepleri
Kadirli'de CHP'ye Erken Seçim Talepleri

06.05.2026 10:30
CHP yöneticileri Kadirli'de pazar gezisinde, yurttaşlardan geçim zorlukları ve erken seçim talepleri aldı.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde CHP yöneticileri sahaya çıktı, yurttaşlar pazar yerini gezen parti yöneticilerine iktidara yönelik şikayetlerini iletti. Ekonomik olarak geçinmekte sıkıntı çektiğini vurgulayan bir yurttaş, "Çok zorlanıyoruz, bir an önce erken seçim olsun istiyorum. Üç çocuğum var, istediğimi alamıyorum. Erken seçim olsun ama maalesef müsaade etmiyorlar, onun da farkındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda partili yöneticileri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de saha çalışmaları yürütüyor.

CHP Kadirli İlçe Başkanı Enver Eker ve ilçe yönetimi semt pazarında yurttaşlarla bir araya geldi. Pazarda konuşan emekli bir yurttaş yaptığı açıklamada, "Her şeyi alamıyorum. Niye alamıyorum? Benim 20 bin lira gelirim var, emekliyim. 20 bin liraya ne alacaksın? Elektriğe, doğal gaza, şuna buna yatırdığın zaman iş boş" dedi.

Erken seçim isteyen bir ev hanımı ise "Kesinlikle geçinemiyoruz. Çok zorlanıyoruz. Üç çocuğum var, istediğimi alamıyorum. Bir an önce erken seçim olsun istiyorum ama maalesef müsaade etmiyorlar, onun da farkındayız. Onları da alıyorlar, onun da farkındayız. Görüyoruz ama biz bir şey yapamıyoruz. İlahi adalete güveniyoruz. İnşallah olur, büyük bir istek ve arzu ile" şeklinde konuştu.

Bir emekli ise şunları ifade etti:

"İstediğimizi alamıyoruz. Elektrik, doğal gaz faturası, bir de kirada kalanlara Allah yardım etsin. Diyelim ki bir emeklinin aldığı kaç lira, 19 bin 800 lira. Bu adam bunu kiraya mı versin, faturalara mı versin, kendi mi yesin? Birkaç tane de çocuk okutuyorsa Allah yar ve yardımcısı olsun."

Emekli bir vatandaş, "Erken seçim yapılmasını istiyoruz her an. Sizleri bekliyoruz, umudum sizlersiniz. Tek çare sizlersiniz, artık pazardan bir şey alamıyoruz" dedi.

Bir ev hanımı ise şöyle konuştu:

"Seçim istiyoruz, hiçbir şey alıp yiyemiyoruz, çok zor durumdayız. Eşim hasta, 4 aydan beri yatıyor. Her şey çok pahalı. Bir şeye güç yetmiyor, zor durumdayız. Hiçbir gelirim yok. Eşim hasta yatıyor 4 aydan beri. Serbest meslekte çalışıyordu ama şu anda çalışamıyor. Hiç bir yerden bir gelirim yok. Kız kardeşim falan yardımcı oluyor bana ufak tefek, onlar da nereye kadar yardım yapacak? Herkes öyle, fakir fukarayı düşünen hiç yok. Bir yerden bir gelirimiz, hiçbir şeyimiz yok. Erken seçim istiyoruz"

Kaynak: ANKA

