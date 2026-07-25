Kadirli'de Geçim Sıkıntısı Çığ Gibi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de Geçim Sıkıntısı Çığ Gibi Büyüyor

Kadirli\'de Geçim Sıkıntısı Çığ Gibi Büyüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, geçim derdi ile hamallık yaparak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı. Bir emekli vatandaş "Ek iş olarak Tarım Kredi'nin gübresine gidiyorum, indir bindir yapıyorum. 72 yaşındayım. Bu yaşta hamallık yapıyorum, yalan mı söyleyeyim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı.

"Geçinmek değil, karnımızı doyuramıyoruz" diyen bir emekli vatandaş, "Bırak sen kendimi besleyemiyorum. Emekliyim ama aldığım ne ki? Ne alsam iki katı olmuş. Marketten geldim şimdi. Pazara gidemiyorum. Karnımızı da doyuramıyoruz ki. Ek iş olarak Tarım Kredi'nin gübresine gidiyorum. İndir bindir yapıyorum. Hamallık yapıyorum, bu yaşta ben, 72 yaşındayım. Bu yaşta ben hamallık yapıyorum, yalan mı söyleyeyim." dedi.

"ANCAK FATURALARI ÖDEYEBİLİYORUM"

Bir başka emekli vatandaş, "Maaş bize köyde zor yetiyor. Tatil, gezi yok. Ancak faturaları ödeyebiliyoruz, başka yok" ifadelerini kullandı.

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş da "Yaşlılık maaşı alıyorum, 6 bin 380 lira. Yurt dışında olsa bu şeyler ama burada yok. Kimseyi karalamak istemem. Ben 3 sefer, 4 sefer oy verdim bunlara. Yokum ya artık. Hiç düşünmüyorum. Hiç kimseye oy vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

"NE İŞ VAR, NE O VAR, NE BU VAR"

Hiçbir geliri olmadığını ifade eden bir vatandaş da durumunu anlatırken, şunları söyledi:

"Hayatta öyle bir zor durum yaşıyorum ki ben. Kalın bağırsaktan ameliyat olmuştum. Adana Şehir Hastanesi'nde sürekli tedavi görüyorum. 4-5 ay oldu ameliyat olalı. Bağırsağım dışında torba var. Kendi işimi kendim görüyorum. Kimsem yok. Çaresizim. Yemeğime kadar kendim yapıyorum. Durum çok vahim. Devletin de bir el atmasını rica ediyorum. Gelirim yok şu an. Sigortam vardı. Ödeyemedim, 400 bin lira borç çıktı. Onu da ödeyemeyince mecbur kaldım, sigortayı iptal ettim. Yeşil kart olmasa doktor beni ameliyat edemiyordu. Şu da ameliyat torbası. Bunu talep etmek zorunda kaldım. Yeşil kart olmasa doktora tedavimi yaptıramazdım. Mecburen sigortamı iptal ettim. Bu yüzden maddi manevi çok sıkıntıdayım. 45 yıllık müzisyen hayatım vardı. Bu arada iş yapamaz duruma düştüm. Engelli oldum. Bu yüzden iş yapamaz raporu da aldım. İş güç yapamıyorum şimdi. Ne iş var, ne o var, ne bu var. İş yapamam. Yasak bana. Maaş da yok."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de Geçim Sıkıntısı Çığ Gibi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturması gazetecilere sıçradı: Özlem Gürses ile Ruşen Çakır ifade için adliyede Ahbap soruşturması gazetecilere sıçradı: Özlem Gürses ile Ruşen Çakır ifade için adliyede
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
09:39
Hadise de Sedat Peker’e özendi
Hadise de Sedat Peker'e özendi
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
08:53
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
08:37
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 10:39:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kadirli'de Geçim Sıkıntısı Çığ Gibi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.