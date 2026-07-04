Kadirli Emekliler Zamdan Memnun Değil - Son Dakika
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Kadirli Emekliler Zamdan Memnun Değil

04.07.2026 12:52
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Osmaniye Kadirli'deki emekliler, maaş zammını yetersiz buluyor ve yeni hükümet arayışında.

(OSMANİYE)- Haber: Burhan Demircioğlu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, maaşlarına yapılacak zammın yetersiz olduğunu ifade etti. Bir emekli, "Emekliyi öldürecekler, bu emekli artık yeni bir hükümet arayışına girmek zorunda" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emeklilier, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları ve AK Parti'nin en düşük emekli aylığının 23 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler şunları söyledi:

- "Hayır efendim ne yeterlisi, bir kötü domates tarlada 5 lira işte ben 50 liraya alıyorum. Nasıl geçineceğiz biz bu şartlarda. Enflasyon ne sıfır biri, ne yüzde biri, kardeşim bizi mahvettiler. Buğday ektik 16,5 lira taban fiyat koydular, vatandaş alıyor 12 liraya. Kımıldayacak halimiz kalmadı bizim. Yazık değil mi bu gariban köylüye, vatandaşa. Şu pazara bak bakalım kim var, sinek avlıyor herkes, alışveriş yapamıyorlar. Milletvekillerinin maaşlarının hepsini kessinler bir aylığına dağıtsınlar bakalım şu garibanlara o milletvekilleri duracak mı orada, durmazlar. Emekliyi öldürecekler bu emekli artık yeni bir hükümet arayışına girmek zorunda."

"ELİM BOŞ"

- "Verdikleri zam kendilerin olsun biz zam istemiyoruz yeter ki bize baksınlar. Maaşlarımızın hepsini kendileri alsın. Birinden borç para buldum, borç alıyorum, yetmiyor. Maaş 23 bin 500 lira olsun ne değişti ki? Bana 10 lira vermeyle ne yapacaksın."

- "Hayatta yetmiyor, bakıyorum işte pazarda nerede düşük bir yer varsa oradan alacağım. Elim boş tespihle geziyorum. Daha siftah etmedim alamadım.Yer arıyorum işte düşük yer ikinci ele razıyım işte bulabilirsek."

- "Yeterli değil 30 bin lira verirlerse normal. 23 bin liraya ne alıyorsun, adam 5 bin lira ile pazara giriyor, üç poşetle gidiyor. Pazara giriyorsun görüyorsun en kötü sebze 50 lira, 100 lira. Hiçbir şey yok üç poşetle adam gidiyor bir şey alamyor ki."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli Emekliler Zamdan Memnun Değil - Son Dakika

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