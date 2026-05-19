Kadirli Esnafı Satışlardan Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli Esnafı Satışlardan Şikayetçi

19.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Kadirli'de esnaf, azalan alım gücü nedeniyle satış yapamıyor ve zararına çalışıyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar esnafı satış yapamamaktan dert yandı. Yurttaşın alım gücünün düştüğünü vurgulayan esnaf, zararına satış yaparak maliyeti çıkarmaya çalıştıklarını belirttiler.

Türkiye'de derinleşen ekonomik daralma, hem vatandaşları hem de esnafı zor durumda bırakıyor. Alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşlar pazarlıkla alışveriş yapıyor. Kadirli semt pazarında esnaf ise satışların ciddi şekilde azaldığını belirtiyor.

Pazarcı Semih Kocaman, "yurttaşın alım gücünün bir domatesi ikiye bölerek almak isteyecek kadar düştüğünü" vurguladı. Kiloyla değil 1-2 adet şeklinde domates sattığını kaydeden Kocaman şöyle konuştu:

"Milletimizin alım gücü yok, zayıf. Mazotun litresi 80 lira, biz aşağı versek bizi de kurtarmıyor. 80 liraya 90 liraya muz vereceğiz ama alan yok. Milletiniz yiyemiyor. Geliyorlar, fiyat soruyorlar, gidiyorlar veya bir tane, iki tane alıyorlar. 22 liraya aldığımız portakalın kilosunu 20 liraya veriyoruz. Sonumuz iyi değil. Malzeme getirdik burada bekliyor, kimse fiyat sormuyor. Yüzüne bile bakan yok. Milletimiz eli bomboş geçiyor. Vatandaşın elinde ya bir yada ya iki poşet var, onun içinde de ya yarım kilo ya bir kilo malzeme var. Milletimizin hiçbir zaman yüzü gülmedi, gülmüyor. Hep asık suratlı millet. Pazar arabaları bomboş şekilde gidiyor."

"3,5 LİRALIK YUMURTAYA '2-2,5 LİRA OLMAZ MI?' DİYORLAR"

Pazarda yumurta satan Önder Kumru da vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, "Yumurtalar 6 liralık da var, 3,5 liralık da. Millet geliyor '5 lira olmaz mı?' diyor. 3,5 liralık yumurtaya da '2-2,5 lira olmaz mı' diyorlar. İndirim istiyorlar. Maliyet kurtarmıyor, zararına veriyorum, yem parası çıksın diye. İndirim yaptırmaya çalışıyor millet. Onlara da hak veriyorum ama biz de ev geçindiriyoruz. O yüzden yem parası çıksın diye uğraşıyoruz" dedi.

Pazarda tavuk satan Mehmet Yanıt ise şunları söyledi:

"Şu görmüş olduğunuz tavuklar yumurta tavuğudur. Bunların değeri 350 lira ama vatandaşımız alamadığından dolayı '300 lira, 250 lira olmaz mı' diyor. Yumurta tavuğu bunlar, günlük yumurtlar. Bir yumurtanın değeri 4-5 lira ama vatandaşımız buna rağmen direniyor. '250 lira olmaz mı' diyor ama ben de olmaz diyorum, kurtarmıyor."

"GEÇİNEMİYORUZ, SİGORTAMIZI YATIYAMIYORUZ"

Pazarda tekstil ürünleri satan Fatma Yaylamaz da işlerin kötü olduğunu ifade ederek, "Müşteri 300 liralık ürünü 200 liraya almak istiyor, bizi mahvediyorlar. Versek olmuyor, vermesek olmuyor. 'Çorapların 6 tanesi 100 lira' diyorum, vatandaş boynunu büküyor alamıyor. Kışlık çorap giyiyor, yazlık çorap almıyorlar. Piyasada 4 tanesi 100 lira, bizde tanesi 15-16 liraya geliyor, hala 'pahalı' diyorlar. Geçinemiyoruz, sigortamızı yatıramıyoruz. Allah'a dua ediyoruz, geçinebilirmek istiyoruz diye" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli Esnafı Satışlardan Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:30:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kadirli Esnafı Satışlardan Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.