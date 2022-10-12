Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti

Erzurum'un Horasan ilçesinde yola atılan cips poşeti bir kargaya bela oldu. Kafası cips poşetine sıkışan karga kurtulmak için uzun süre uğraştı ancak başarılı olamadı. Yol ortasında sağa sola çarparak giden kargayı öğretmen Uğur Saygı fark etti. Karganın yardımına koşan Saygı, talihsiz hayvanı kafasındaki cips poşetinden kurtardı.

KARGAYI POŞETTEN ÖĞRETMEN KIURTARDI

Vatandaşları hassas olmaya davet eden Uğur Saygı, "Ben burada meslek lisesinde öğretmenim sabah okula giderken yol ortasında karganın sağa sola çarptığını gördüm yanına yaklaştığımda kafasına cips poşetinin geçtiğini fark ettim. Kargaya iyice yaklaşarak onu kafasına geçen o poşetten kurtardım vatandaşlarımızı bu konuda hassas olmaya davet ediyorum küçük bir poşet deyip geçmeyelim bir canlının hayatına mal olabilir belki günlerdir aç kalmıştı neyse ki onu o poşetten kurtardım ve uçup gitti vicdanım rahatladı" diye konuştu.