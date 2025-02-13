Kafe 25 Palandöken Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kafe 25 Palandöken Yenilendi, Hizmete Açıldı

Kafe 25 Palandöken Yenilendi, Hizmete Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri bünyesindeki Kafe 25 Palandöken, yapılan tadilat sonrası ferah salonları ve zengin menüsüyle yeniden hizmete girdi.

13.02.2025 12:55  Güncelleme: 12:56
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri bünyesindeki Kafe 25 Palandöken, yenilenen yüzüyle müşterilerine hizmete etmeye devam ediyor.

EBB'nin Palandöken Kayak Merkezi'nden bulunan Kafe 25 tesisi daha kaliteli hizmet vermesi amacıyla tadilata alınmıştı. Ferah ve geniş salonlarıyla yenilenen Kafe 25 Palandöken, bu gün protokol ve davetlilerin katılımıyla bir kez daha hizmete açıldı. EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir açılışta birer konuşma yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'daki ilk sosyal tesisi olan Kafe 25 Palandöken, yeni yüzü ve daha fazla alternatif yiyecekleriyle hem Palandöken'e gelen misafirlere hem de şehir merkezinden gelecek olan müşterilerine hitap ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kafe 25 Palandöken Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika

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