Kafeyi atık malzemelerle süsledi - Son Dakika

Kafeyi atık malzemelerle süsledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Özlem Zengin, hizmete sunduğu kafeyi atık malzemelerle süsledi.

Anadolu sokağında açtığı 2 katlı kafeyi atık malzemelerle süsleyerek hizmete sunan Zengin, vatandaşların takdirini kazandı. 1 yıl boyunca ilçenin her yerini gezerek, doğaya zarar veren atık malzemeleri toplayan Zengin, topladığı malzemelerden masa, sandalye süslemelerini yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Janyam Kafe Sahibi Özlem Zengin, üreticilik alanında düşündükleri proje çerçevesinde böyle bir kafeyi hizmete sunduğunu belirterek, "Burası harabe bir yerdi. İlçeyi gezerek etrafa atılan atık malzemeleri topladım. Geri dönüşüm ile onlardan malzeme yaptım. Her kadının kendi imkanları ile kendi ayakları üzerinde durabileceğini gösterdik" dedi.

Kafede ev yemeklerinin yapılacağını dile getiren Zengin, burada özellikle kadınlarımın yaptığı el sanatları, el becerilerinin sergileneceğini de söyledi.

İş kadını olan Özlem Zengin'e destek veren Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri de, "Son zamanlarda bilindiği üzere çevre kirliliğine çok rastlandığına şahit oluyoruz. Bu nedenle dernek kadın üyemize destek vererek, yanında durduk. Yüksekova'nın doğal dengesini korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, atık olan ürünleri kullandı. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.