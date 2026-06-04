Kars’ta 4 bin öğrenci kep atarak mezun oldu - Son Dakika
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Kars’ta 4 bin öğrenci kep atarak mezun oldu

04.06.2026 23:25
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Kafkas Üniversitesi’nde 4 binin üzerinde öğrenci düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı. Okul birincisi Yusuf Zirek, Kars’ın gönüllü kültür elçisi olacaklarını söyledi; Rektör Kapu ise birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ta, Kafkas Üniversitesinde eğitim öğretim gören 4 binin üzerinde öğrenci, mezuniyet coşkusu yaşadı.

Düzenlenen mezuniyet töreninde, okudukları bölümleri birinci, ikinci ve üçüncülükle bitirerek mezun olan öğrencilere, temsili olarak diplomaları ve plaket verildi. Düzenlenen törenin son bölümünde, tüm öğrenciler kep atarak mezuniyet coşkularını aileleri ve hocaları ile paylaştı.

Meziyet töreninde 2025 – 2026 yılı birincisi Veteriner Fakültesi Öğrencisi Yusuf Zirek'e temsili diplomasını Kars Valisi Ziya Polat verdi. Vali Polat, okul birincisi Yusuf Zirek'in anne ve babasını sahneye çağırarak kendilerine çiçek ve plaket sundu. Yusuf Zirek, temsili diplomasını almasının ardından mezuniyet kütüğüne adını çaktı. Ardından tüm mezun öğrenci arkadaşları adına bir konuşma yaptı.

YUSUF ZİREK: KARS'IN GÖNÜLLÜ BİR KÜLTÜR ELÇİSİ OLACAĞIZ

Üniversite birincisi Yusuf Zirek konuşmasında, yıllar süren emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonunda mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ve bundan sonra bulundukları her yerde, Kars'ın gönüllü bir kültür elçisi olacaklarını söyledi.

4 yıl önce büyük hayaller ve umutlarla başladığı bu yolculuğun yeni bir aşamasına geldiğini de belirten Yusuf Zirek: "Kafkas Üniversitesi'nin bir parçası olmak, bu büyük aileye bir perde olarak yetişmek bizler için daima onun kaynağı olacaktır. 4 yıl önce büyük hayaller ve umutlarla başladığımız bu yolculuğun yeni bir aşamasına geldik.

Mezun olmanın sevincini yaşarken aynı zamanda alıştığımız sıralarda sevinçlerimizi ve zorluklarımızı birlikte yaşadığımız arkadaşlarımızdan, biz de derin güzel bırakan hocalarımızdan ve güzel Kars'tan ayrılıyoruz. Kars tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla hayatımızda unutulmaz bir yere sahip oldu. Kars kalesini, anı harabelerini, Sarıkamış'ın hatırasını, Kars çayını, sokaklarını ve samimiyetini daima hatırlayacağız.

Bundan sonra bulunduğumuz her yerde Kars'ın gönüllü bir kültür elçisi olacağız. Sevgili arkadaşlar, bugün yalnızca bir okuldan mezun olmuyoruz. Aynı zamanda hayatın yeni bir dönemine adım atıyoruz. Bundan sonraki süreçte bizlerden beklenen, düşünen, sorgulayan, üreten, sorumluluk alan, bilimsel düşünceden ayrılmayan ve ahlakı değerleri bağlı şeyler olmamız gerekir." dedi.

REKTÖR KAPU: ÖĞRENCİLERİNİ BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK SÜRECİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET ETTİ

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, törende yaptığı konuşmada bugün büyük bir gururu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Konuşmasında öğrenci, akademisyen ve ailelere seslenen Rektör Kapu, içinde yaşadığımız dünyanın adaletsiz işleyen süreçlerinin herkesi derinden yaralamakta olduğuna dikkat çekerek, terör devleti İsrail'in Filistin'de, yaptıkları katliamların ve Amerika ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının bütün dünyanın gözleri önünde yaşanmakta olduğunu söyledi.

Özellikle öğrencilerin, bütün bu olup bitenleri iyi anlaması ve kendi süreçlerini bu tehlikelere karşı güçlü kılmak için ellerinden gelen çabayı göstermelerini isteyen Hüsnü Kapu, bu çabanın en önemli göstergesinin içeride birlik ve beraberliğimizi sarsılmaz bir şekilde sağlamak ve güçlendirmek olduğuna vurgu yaptı ve öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik sürecine sahip çıkmaya da davet etti.

Kaynak: ANKA

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