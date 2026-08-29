Kafkas Üniversitesi'nden Engelsiz Eğitim Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kafkas Üniversitesi'nden Engelsiz Eğitim Protokolü

Kafkas Üniversitesi\'nden Engelsiz Eğitim Protokolü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kafkas Üniversitesi ve Türkiye Beyazay Derneği, erişilebilirlik için iş birliği protokolü imzaladı.

Kafkas Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında, üniversitelerde erişilebilirliğin artırılması ve farklılıkları bulunan bireylerin eğitim, araştırma ve kariyer süreçlerinin desteklenmesi amacıyla "Engelsiz Üniversite" hedefleri doğrultusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Kafkas Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Engin Kılıç ve Prof. Dr. Selçuk Ural, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol ile bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları bulunan bireylerin üniversite yaşamına daha etkin şekilde katılımının sağlanması, eğitim ve araştırma imkanlarının geliştirilmesi ve kariyer planlama süreçlerine destek verilmesi hedefleniyor.

"Eğitimden kariyer planlamaya kapsamlı iş birliği"

Protokol kapsamında, farklı ihtiyaçları bulunan bireylere yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalar ve kariyer planlama çalışmaları yürütülecek. Üniversite ile Türkiye Beyazay Derneği arasında gerçekleştirilecek ortak çalışmalarla öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri erişilebilirlik sorunlarının azaltılması amaçlanıyor.

İş birliği çerçevesinde teknoloji, ürün, hizmet ve altyapı geliştirmeye yönelik çalışmaların da hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece üniversite bünyesinde erişilebilirliğin yalnızca fiziki alanlarla sınırlı kalmayarak eğitim, teknoloji ve hizmet alanlarında da geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokolde ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli kampanyaların düzenlenmesi, öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi karara bağlandı. Üniversite ve dernek iş birliğiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumlara yönelik ortak proje başvurularının yapılması da protokol kapsamında yer aldı.

"Öğrencilere tez desteği"

Erişilebilirlik çalışmalarına da özel önem verilen protokol kapsamında, bu alandaki sorunlara çözüm üretmeye yönelik bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora çalışmaları hazırlayan öğrencilerin desteklenmesi planlanıyor.

Söz konusu amaçlara uygun tez hazırlayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlanarak, üniversite öğrencilerinin erişilebilirlik alanında bilimsel çalışmalar yapmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kafkas Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan protokolün, üniversitede engelsiz eğitim ortamlarının geliştirilmesine ve farklılıkları bulunan bireylerin akademik, sosyal ve mesleki hayata daha güçlü şekilde katılım sağlamasına katkı sunması bekleniyor.

Tören, tarafların karşılıklı iyi dileklerini paylaşmasının ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: İHA

Kafkas Üniversitesi, Engelliler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kafkas Üniversitesi'nden Engelsiz Eğitim Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:30
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken...
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 12:58:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kafkas Üniversitesi'nden Engelsiz Eğitim Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement