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Kağıt toplayan adam montunun üzerinde namaz kıldı - Son Dakika

Kağıt toplayan adam montunun üzerinde namaz kıldı

08.02.2022 20:14
Kağıt toplayan adam montunun üzerinde namaz kıldı

Elazığ'da ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının montunu kendisine seccade yapıp namaz kılması görenleri duygulandırdı.

Elazığ'da ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının montunu kendisine seccade yapıp namaz kılması görenleri duygulandırdı.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı yolu kenarındaki kaldırımda namaz kılan kağıt toplayıcısı, yoldan geçen araç sürücülerinin dikkatini çekti. Bir araç sürücüsü tarafından çekilen fotoğraf karesinde kağıt toplayıcısı adamın montunu çıkarıp seccade yaptığı ve namaz kıldığı görüldü. Kağıt toplayıcısı, görenleri duygulandırdı. - ELAZIĞ

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Tragger, Elazığ, Şehit, Namaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıt toplayan adam montunun üzerinde namaz kıldı - Son Dakika


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