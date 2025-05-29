Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mahalle Sakinleriyle Buluştu
29.05.2025 11:45  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı çerçevesinde Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda mahalle hizmetleri ve gelecek projeler hakkında bilgi verildi, vatandaşların talepleri dinlendi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Türkiye genelinde yürüttüğü "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Türkiye genelinde yürüttüğü "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bu kez Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Talatpaşa Mahallesi'ndeki İnce Bayır Parkı'nda gerçekleşen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda Kağıthane Belediyesi'nin mahalle ölçeğindeki hizmetleri detaylı şekilde ele alınırken, Başkan Öztekin ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı, vatandaşların sorularını yanıtladı ve talepleri doğrudan dinledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak yalnızca yapılanları anlatmakla yetinmiyor, vatandaşlarımızın öneri ve taleplerini doğrudan dinleyerek hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz projeleri, mahalle sakinlerimizle istişare ederek daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Kağıthane'yi daha konforlu ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için her adımı halkımızla birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerine kazandırılan çalışmalar öne çıktı. İlçe genelinde hizmete sunulan Yeşilvadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Kağıthane Meydanı ve Hükümet Konağı Meydanı gibi projeler kent yaşamına katkı sağlarken, "Stüdyonuz Bizden" projesiyle gençlerin üretim alanlarında aktif rol alması desteklendi.

Genç Vadi çatısı altında faaliyet gösteren Millet Kıraathanesi, Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile Siber Güvenlik ve Kodlama Merkezi gençlere yönelik teknoloji ve eğitim imkanlarını artırırken, Aslangazi Caddesi'nin yayalaştırılarak tematik alışveriş alanı haline getirilmesiyle mahalle ekonomisi canlandırıldı. "Kolay Kağıthane" projesiyle mahalleler arası ücretsiz ring seferleri başlatılarak ulaşım kolaylaştırıldı.

Talatpaşa Mahallesi'nde kadınlara özel olarak hizmet veren spor salonu vatandaşların kullanımına sunulurken, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki göçmen bloklarının uzun süredir devam eden tapu sorunu çözüme kavuşturuldu. Eğitim alanında da önemli adımlar atıldı; Günebakan İlkokulu ve Osman Tevfik Yalman Ortaokulu ilçeye kazandırılarak eğitim altyapısı güçlendirildi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda, yeni döneme ilişkin fikirler ve ihtiyaçlar da tek tek not alındı. Başkan Öztekin, iletilen her talebin dikkate alınacağını vurgulayarak, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin gelecek dönemdeki hizmet planlamalarına yön vereceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Mevlüt Öztekin, Yerel Yönetim, Kağıthane, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terör örgütü YPG’ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
12:54
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti Marketlerden toplatılıyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
19:49
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
19:37
İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:50
Samsun Adliyesi’nde duruşma çıkışı kavga çıktı O anlar kameralarda
Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
18:32
Park tartışması kavgaya dönüştü Tekme tokat dövdüler
Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:20:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.