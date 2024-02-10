Kağıthane Belediyesi 100\'den fazla proje hayata geçirdi

Seyrantepe Mahallesi'ni Merkez'e bağlayan Zehra Sokak'ın hizmete açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "53 proje vadetmiştik 100'den fazla projemizi hayata geçirdik" dedi.
Kağıthane Belediyesi tarafından Seyrantepe Mahallesi ile Cendere Caddesi'ni birbirine bağlayan Zehra Sokak, asfaltlama, kaldırım yapımı, aydınlatma ve altyapı çalışmalarıyla yeni bir görünüm kazanarak iki haftada tamamlanıp hizmete açıldı. Seyrantepe Mahallesi'ni Merkez'e bağlayan Zehra Sokak, yeni yoluna kavuşurken açılışa Kağıthane Belediyesi Başkan Öztekin ev sahipliği yaptı. Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Bu yolun yapılması önemliydi"
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Biz özellikle Seyrantepe Mahallemiz ve Hamidiye Mahallemiz TEM'in hemen yanında, TEM'e çıkışı olmayan ve çevre yoluna çok yakın mahallelerimiz. Özellikle bu mahallerimizde yaşayan komşularımız hızlı bir şekilde ulaşımdan yararlanmak istiyor. Bu konuda sonuna kadar haklılar. O yüzden bağlantı yolu çok kıymetli ve önemli. Minibüs yollarındaki olan ilçemizin engebeli arazisinden kaynaklı zorluğu da görüyorum. Seyrantepe adı üzerinde bir tepe zaten. O yüzden de tepeleri derelere bağlamamız lazım. Tepeleri yine diğer yollara bağlamamız lazım. Özellikle kış aylarında bırakın büyük araç inmesini binek aracın dahi inmekte zorlandığı yollardan bahsediyorum. Aslında köy yolu gibi yollardan bahsediyorum ve özellikle bu yolun yapılması önemliydi. Çünkü aydınlığın olmadığı, karanlığın olduğu ve yaya olarak insanların Kağıthane'ye inerken zorlandığını görmüş oldum. Okula giden çocukların zorlandığını gördüm. O yüzden burayla ilgili hızlı bir şekilde çalışma yaptık. Bu yolun önemi aslında mahalleleri birbirine bağlıyor olması" ifadelerini kullandı.
"53 proje vadetmiştik 100'den fazla projemizi hayata geçirdik"
100'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Öztekin, "Daha güvenli caddeler ve daha güvenli yollar oluşturmuş olduk. Bir Belediye Başkanı seçildikten sonra vermiş olduğu sözleri yerine getiriyorsa bu kıymetli ve önemlidir. Biz 53 proje vadetmiştik ve bugüne kadar 100'den fazla projemizi hayata geçirmiş olduk. Çocuklarımızdan gençlerimize ve büyüklerimizden kadınlara sokak hayvanlarına kadar yeşil ve doğaya kadar birçok projemizi hayata geçirmiş olduk." - İSTANBUL
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