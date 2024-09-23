Kağıthane Belediyesi\'nden Haşerelere Karşı Geniş Çaplı İlaçlama Çalışmaları

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Kağıthane Belediyesi tarafından halk sağlığını tehdit eden zararlı haşere ve sinek türlerine karşı geniş çaplı ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gece gündüz devam eden ilaçlama faaliyetleri, ilçenin dört bir yanında uzman ekipler tarafından büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Kağıthane Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlı haşere ve sinek türlerine karşı geniş çaplı ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları çerçevesinde ilçede sokaklar, parklar, yeşil alanlar, cadde ve açık alanlar başta olmak üzere, sinek ve haşerelerin üreme alanlarına yönelik ilaçlama işlemleri aralıksız devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle gezerek, tüm ilçeyi sivrisinek, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşerelerden arındırmayı hedefliyor. Cumartesi ve pazar günleri vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, kalan günlerde de 19 mahallede ilaçlama çalışması yapıyor.

Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ayrıca, sivrisinek ve haşerelerin üreme alanlarını kontrol altına almak için vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar arasında özellikle su birikintilerine dikkat çekiliyor. Ağaç diplerinde ve bahçelerde oluşabilecek küçük su göletlerinin düzenli olarak boşaltılması gerektiği vurgulanırken, kapların kapalı tutulması, çöplerin çöp kutularına atılması, bahçede ya da terasta bulunan eşyaların uygun şekilde depolanması gibi önlemler öneriliyor. Ayrıca, hayvanların su ihtiyacını karşılayan kaplardaki suların haftada bir değiştirilmesi ve kullanılmayan kapların kapalı tutulması gerektiği de belirtiliyor. Uyarıların hayata geçirilmesiyle birlikte, sivrisineklerin üremesinin önlenebileceği ifade ediliyor. - İSTANBUL