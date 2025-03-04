Kağıthane Belediyesi'nden İftar Programı

Yerel

STK'lar Kağıthane Belediyesi'nin iftarında bir araya geldi

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile dayanışmayı güçlendirmek amacıyla iftar programı düzenledi.

Kağıthane'deki sivil toplum kuruluşları Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vakıf, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından program iftar yapılması ile devam etti. Belediye faaliyetleri ile ilgili video gösterimini sonrası protokol konuşmalarının ardından program sona erdi.

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu akşam burada Kağıthane'mizdeki sivil toplum kuruluşları ile beraber kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, vakıflar, dernekler, hemşerilerimiz ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar ve iki bine yakın hemşerimizle iftarımızı açmış olduk. Ramazanın başı rahmet bölümündeyiz. Ramazan çok hızlı geçiyor. Bugün hemen dördüncü günü oldu. İftarımızı açtık. Rabbim oruçlarımızı, dualarımızı kabul etsin. Böyle güzel Ramazanın maneviyatın, huzurun, paylaşmanın, birlikteliğin olduğu bir ortamda herkesin huzur bulduğunu görüyoruz. 'Kağıthane'de Ramazan bir başka' diyoruz. Aynı zamanda bu etkinlikler dışında yine biz sosyal yardım kapsamında da Kağıthaneli hemşerilerimize evlerine gıda kolisi, aşevinden yemek, sosyal maddi her türlü desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin hep yanında oluyoruz. Kağıthane'de Ramazan'ı beraber yaşıyoruz" dedi.