Kağıthane\'de ibadethaneler Ramazan\'a hazır

21.02.2026 16:08  Güncelleme: 16:11
Kağıthane Belediyesi, ramazan ayının huzuruna uygun ortamlar oluşturmak amacıyla camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, camilerin iç ve dış mekanlarında titiz bir çalışma yürütüyor.

Kağıthane Belediyesi, ramazan ayının huzur ve manevi iklimine uygun ortamlar oluşturmak amacıyla ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla camiler detaylı şekilde temizlenerek vatandaşların ibadetlerini sağlıklı şartlarda gerçekleştirmesi sağlanıyor.

İlçedeki camilerin iç ve dış mekanlarında titiz bir çalışma yürütülüyor. Halılar süpürülüp dezenfekte edilirken, camlar siliniyor; mihrap, minber ve kürsüler özenle temizleniyor. Ortak kullanım alanları arasında yer alan abdesthaneler ve şadırvanlar da hijyen standartlarına uygun şekilde elden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçedeki camilerimizde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bayram öncesinde de ilçemiz genelinde temizlik faaliyetlerimizi artırarak Kağıthane'yi en güzel şekilde bayrama hazırlayacağız."

Kağıthane Belediyesi, ramazan ayı boyunca camiler başta olmak üzere ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - İSTANBUL

