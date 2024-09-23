Kağıthane Belediyesi'nden Sürekli Sokak Yıkama Çalışmaları - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi'nden Sürekli Sokak Yıkama Çalışmaları

Kağıthane Belediyesi\'nden Sürekli Sokak Yıkama Çalışmaları

Kağıthane Belediyesi, çevre temizliğine yönelik sokak yıkama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, ana arterler ve pazar yerlerinde düzenli sokak yıkama işlemleri gerçekleştirirken, rögar temizliğine de özen gösteriyorlar.

23.09.2024 16:56  Güncelleme: 17:02
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Kağıthane Belediyesi'nin çevre temizliğine yönelik yürüttüğü sokak yıkama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sokak yıkamaları sırasında rögarların temizlenmesine de özen gösteriliyor. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kağıthane Belediyesi çevre temizliğine yönelik yürüttüğü sokak yıkama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak ilçenin ana arterleri, ara sokakları, meydanları ve pazar yerlerinde sokak yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Erken saatlerde başlayan çalışmalar, trafik yoğunluğu yaşanmadan tamamlanarak, günlük yaşamın akışını etkilemeden ilerliyor. Sokak yıkamaları esnasında, su tankerleri ve özel basınçlı yıkama araçları kullanılıyor. Bu araçlar sayesinde sokak aralarındaki en ince kirler bile temizleniyor, yollarda birikmiş olan çamur ve tozlar etkin bir şekilde ortadan kaldırılıyor.

Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarında özellikle sokak aralarına ve kaldırımlara dikkat ettiklerini, çöp toplama hizmeti ile birlikte yıkama işlemlerinin de kesintisiz devam ettiğini ifade ediyor. Sonbahar ve kış aylarına girerken, Kağıthane Belediyesi sokak yıkama çalışmalarının yanı sıra yağışlara karşı da hazırlıklarını sürdürüyor. Sokak yıkamaları sırasında rögarların temizlenmesine de özen gösteriliyor. Özellikle yağışlı havalarda su baskınlarını engellemek amacıyla, tıkanmış rögarlar ve drenaj sistemleri düzenli olarak temizleniyor. Bu çalışmalar, yağışın yoğun olduğu dönemlerde su birikintilerini ve muhtemel taşkınları minimum seviyeye indirmek için büyük önem taşıyor. Kağıthane genelinde birçok noktada bulunan rögarlar, belediye ekipleri tarafından sık aralıklarla kontrol ediliyor ve temizlik işlemleri düzenli olarak yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi'nden Sürekli Sokak Yıkama Çalışmaları - Son Dakika

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