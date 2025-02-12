Kağıthane Belediyesi\'nden Yaşlı ve Engellilere Temizlik Hizmeti

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Kağıthane Belediyesi, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla örnek bir projeye imza atıyor. Belediye, 2 haftada bir düzenli olarak ev temizliği hizmeti sunarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlıyor.

2024 yılı içerisinde 142 haneye ayda 2 kez olmak üzere toplam 3.408 kez temizlik hizmeti verildi. Bu hizmetle, özellikle hareket kısıtlılığı bulunan yaşlı ve engelli bireylerin evlerinin hijyenik bir şekilde temizlenmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri, evlerin genel temizliğinin yanı sıra, zorlu ve detaylı temizlik işlemlerini de titizlikle gerçekleştiriyor.

"Her vatandaşımız bizim için değerlidir"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik bu hizmetin önemine dikkat çekerek, "Her vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Özellikle bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak belediyemizin öncelikli görevleri arasındadır. Bu kapsamda, ev temizliği hizmetimizle, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz. Bu projeyi daha da genişleterek, daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin bu hizmeti, ilçe sakinleri tarafından büyük takdir toplarken, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin aileleri de belediyenin bu duyarlı yaklaşımından memnuniyetlerini dile getirdi. - İSTANBUL