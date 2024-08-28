Kağıthane Belediyesi Sokak ve Caddeleri Yeniliyor - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi Sokak ve Caddeleri Yeniliyor

Kağıthane Belediyesi Sokak ve Caddeleri Yeniliyor

Kağıthane Belediyesi tarafından sokak ve caddeler yenilenirken, ilçede altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarla sokak ve caddelerin yeni hali vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

28.08.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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Kağıthane Belediyesi tarafından sokak ve caddeler yenilenirken, ilçede altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından sokak ve caddeleri yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçedeki altyapı çalışmaları da aralıksız sürdürülürken sokak ve caddelerin yeni halinden en çok vatandaşlar memnun kaldı. Kağıthane'de 2024 yılının yazı itibariyle başlanan Çağlayan Taşocağı Caddesi ile Seyrantepe'deki Murat ve Efendi sokaklarında yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Seyrantepe Mahallesi'ndeki Murat ve Efendi sokaklarında 400 ton asfaltlama, 780 metrekare mineralli plak taş kaplama çalışması yapıldı. Havai elektrik hatları yer altına alındı. Sokakların doğal hale gelmesi için 14 adet çınar, 6 adet ıhlamur ve 145 adet iğde çalısı dikildi. Trafikte park etmeyi kolaylaştıracak cep parklar yapıldı. Gece güvenli ve estetik bir görünüm için 10 adet dekoratif aydınlatma direği yerleştirildi. Öte yandan, Çağlayan'daki Taşocağı Caddesi'nde de yaya yolu çalışmalarının sonuna gelindi. Caddedeki kaldırımlar geniş ve modern bir görünümle yenilenirken yaya güvenliği ve konforu da sağlanmış oldu.

"Geçen dönem ilçemize birçok tematik cadde ve sokak kazandırdık"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çalışmalar hakkında, "Geçen dönem ilçemize birçok tematik cadde ve sokak kazandırdık. Cadde ve sokaklarımızın aydınlatma, ağaçlandırma, altyapı ve düzenleme çalışmalarını tamamlayarak adeta ortaya yepyeni bir Kağıthane çıkardık. Yeni dönemde de çalışmalarımızı aynı şekilde aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi Sokak ve Caddeleri Yeniliyor - Son Dakika

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