Kağıthane Belediyesi, vatandaşlara mezarlık ziyareti için ücretsiz servis hizmeti sunuyor - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi, vatandaşlara mezarlık ziyareti için ücretsiz servis hizmeti sunuyor

Kağıthane Belediyesi, vatandaşlara mezarlık ziyareti için ücretsiz servis hizmeti sunuyor

Kağıthane Belediyesi, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarına servisler kaldırıyor. Her ayın ilk cumartesi günü belirli yer ve saatlerde hareket eden servisler, mezarlığa varış saatinden itibaren 1 saat bekleme süresi sonunda dönüş yapıyor. Servis bilgilerine belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

06.05.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
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Kağıthane Belediyesi, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarına servisler kaldırıyor.

Her ayın ilk cumartesi günü mahallelerde belirli yer ve belirli saatlerde kaldırılan araçlar, mezarlığa varış saatinden itibaren 1 saat bekleme süresi sonunda, yeniden aynı noktalardan geçecek şekilde dönüş yapıyor. Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarını ziyaret edecek olan servisler Kağıthane'nin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde ortak alanlardan hareket ediyor. Vatandaşlar servis bilgilerine belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığı ile erişebiliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili, "Hususi araçları olmadığı için ailelerinin kabirlerini ziyaret etmekte zorlanan vatandaşlarımız için bir kolaylık sağlamak istedik. Kağıthane'nin tüm mahallelerinden belirli yer ve saatlerde Ayazağa ve Kilyos' ta bulunan mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti sağlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi, vatandaşlara mezarlık ziyareti için ücretsiz servis hizmeti sunuyor - Son Dakika

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