Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 10 bine yakın çocuk ve genç, 22 farklı branşta sportif eğitim alarak performanslarını sergiledi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, Kağıthane'de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

07.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:59
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Kağıthane Belediyesi yaz spor okulları kapanış töreni Hasbahçe sahasında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane'de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarının kapanışı coşkulu bir törenle yapıldı. Yaz tatili süresince 4-15 yaş Aralığında 22 farklı branşta sportif eğitim alan 10 bine yakın çocuk ve genç; kapanış töreninde performanslarını sergiledi. Madalya ve sertifikalarını alan öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı.

Kağıthane Belediyesi her sene olduğu gibi bu yaz da 10 bine yakın çocuk ve gence sporu sevdirdi. Yaz Spor Okulları'nda; Basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, badminton, hentbol, dart, futbol, futsal, modern ve geleneksel okçuluk, jimnastik, karate, taekwondo, wushu, yüzme, güreş, tenis, buz pateni, boks, engelli basketbol ve engelli yüzme gibi alanlarda eğitimler alan çocuk ve gençler hem yaz tatillerini verimli geçirdiler, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladı.

Yaz tatillerini spor yaparak değerlendiren 4-16 yaş aralığındaki çocuklar, sertifikalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.

"Çocuklarımız uzman eğitmenler tarafından aldıkları eğitimlerden çok memnun kalıyorlar"

Törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, " Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli. Kağıthane'de her yıl binlerce çocuğumuz spor okullarımıza kayıt yaptırıyor. Çocuklarımız uzman eğitmenler tarafından aldıkları eğitimlerden çok memnun kalıyorlar" şeklinde konuştu.

"Kağıthane'de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz."

Spor okullarına katılan çocuklara teşekkür eden Başkan Öztekin, "Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize de teşekkür ediyorum. Kağıthane'de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, protokol üyeleri ile birlikte Yaz Spor Okulları'nda başarılı olan öğrencilere madalya ve sertifikalarını takdim etti. Çocuklara madalyalarını veren Başkan Öztekin onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaz spor okullarına katılan öğrenci Ayşe Şira Delibaş, "Ben zaten bu konuda hevesliydim ve yaz okulunu da istiyordum. Yüzme ve voleybol sporları yaptım. Gayet güzel ve eğlenceliydi. Kendimi çok geliştirdim ve daha da iyi oldum" şeklinde konuştu.

"Ben uzun atlama yapıyorum. Bazen stadyumlarda da çalıştığımız oluyor."

Yaz spor okullarına katılan öğrencilerden Elif Yağmur Sezen ise, "Antrenmanlarımızda her gün ilk önce ısınma ve sonrasında gerdirme hareketleri yapıyoruz. Antrenman yapmak için bazen farklı yerlere de gidiyoruz. Kendi branşlarımıza göre antrenman yapıyoruz. Ben uzun atlama yapıyorum. Bazen stadyumlarda da burada da çalıştığımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Ilgın Özbek, "Atletizm branşını yapıyorum. Önce ısınmamızı yaptıktan sonra tekrar ve gerdirme hareketlerine geçiyoruz. Her gün ayrı ayrı şeyler yapıyoruz. Herkesin branşı ayrı oluyor. Uzun atlama gibi branşlarda var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni - Son Dakika

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