Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan Koyulhisar Hükümet Meydanı törenle açıldı - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan Koyulhisar Hükümet Meydanı törenle açıldı

23.08.2022 17:26
Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan Koyulhisar Hükümet Meydanı törenle açıldı

Kağıthane Belediyesinin yapımını üstlendiği Koyulhisar Hükümet Meydanı törenle açıldı.

Kağıthane Belediyesinin yapımını üstlendiği Koyulhisar Hükümet Meydanı törenle açıldı. Büyük bir törenle açılışı yapılan 2 bin 350 metrekarelik meydanın bin 730 metrekaresini yürüyüş, dinlenme, donatı alanları oluştururken geri kalan 620 metrekaresi ağaç ve çiçeklerle süslendi.

Kağıthane Belediyesi'nin Anadolu şehirlerine desteği sürüyor. Kağıthane'nin kardeş ilçesi olan Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin meydan projesi, Kağıthane Belediyesi tarafından tamamlandı. Törenle hizmete açılan 2 bin 350 metrekare alana sahip meydanın bin 730 metrekaresinin yürüyüş, dinlenme, donatı alanları oluştururken geri kalan 620 metrekaresi ağaç ve çiçeklerle süslendi. Çınar, akçaağaç, ıhlamur, süs eriği gibi ağaçlarla birlikte gül, mazı, sarmaşık, biberiye türlerinde bitkiler hem görüntüleriyle, hem hoş kokularıyla meydana doğallık kattı. Sadece yeşilinde değil; zemininde de granit, bazalt, traverten taşlar kullanılarak doğallık korundu. Koyulhisar Meydanı; yeşil alan, pergolalı oturma alanları, ağaç saksılı oturma duvarları ve tören alanı olarak dört bölümden oluşuyor.

Açılış törenine katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin yaptığı konuşmada, "Bugün Koyulhisar Belediye Başkanımız ile ilçemize kazandırdığımız meydanımızın açılışını yapmaktan, memleketimize yakışan, evladiyelik bir eser katmaktan mutluyuz. Gündüzleri doğallığıyla göz kamaştıran Meydanımız; 25 adet prestij aydınlatmamızla gece de cazibesini artıracak. Yoğun bir çalışma mesaisi neticesinde 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede burayı hizmetinize sunduk. Koyulhisarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Açılış törenine Kaymakam Resul Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, AK Parti milletvekilleri Semiha Ekinci ve Habib Soluk, Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem milletvekili Ahmet Özyürek, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan Koyulhisar Hükümet Meydanı törenle açıldı - Son Dakika

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