Kağıthane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde nöbet tutuldu - Son Dakika
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Yerel

Kağıthane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde nöbet tutuldu

Kağıthane\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü\'nde nöbet tutuldu

Kağıthane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Meydan'da demokrasi nöbeti tutuldu. Etkinlikte Kağıthaneliler, vatan için bir araya geldi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, hain darbe girişimini hatırlatarak, o gece milletin tankları, jetleri ve ağır silahları durdurduğunu vurguladı.

16.07.2024 16:41  Güncelleme: 16:48
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Kağıthane'de hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu.

Kağıthane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde Meydan'da demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı etkinlikte Kağıthaneliler, vatan için aynı duada buluştu. Çocuk, genç, yetişkin ve çok sayıda kişi Kağıthane Meydanı'nı doldurdu. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, şehit yakınları, gaziler, siyasiler, STK temsilcileri ve mülki amirler katıldı.

"Tankları, jetleri, ağır silahları çıplak ellerimizle durdurduk"

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bundan tam sekiz yıl önce asker kılığına girmiş hainler, bu milletin alın teriyle aldığı silahları yine bu aziz milletimize doğrultma alçaklığını gösterdiler. O gece milletimizle beraber meydanlardaydık. Çanakkale ruhuyla vatanımızı savunduk. Tankları, jetleri, ağır silahları çıplak ellerimizle durdurduk. O yüzden o geceyi destansı anıyoruz. Eğer o günleri unutursak yeniden başımıza gelir. O yüzden unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin yaşandığı gece, asker kılığına girmiş Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarına direnen Kağıthaneli 8 vatandaş şehit, 23 vatandaş da gazi olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde nöbet tutuldu - Son Dakika

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