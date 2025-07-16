Kağıthane'de 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Kağıthane'de 15 Temmuz Anma Programı

16.07.2025 22:26
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Kağıthane'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ve gaziler için anma programı düzenlendi.

Kağıthane'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ve gaziler için anma programı düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde hain darbe girişiminde şehit olanlar, düzenlenen programda dualarla yad edildi. Günün ilk etkinliği, 15 Temmuz gecesinde yaşananları gözler önüne seren fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. "15" rakamı temasıyla hazırlanan sergi alanı, çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi.

Akşam saatlerinde ise Kağıthane Meydanı'nda demokrasi nöbeti başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dualar edildi. Her yaştan vatandaşın katıldığı programda, Kağıthaneliler birlik ve beraberlik içinde meydanı doldurdu.

Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mülki idare amirleri katıldı.

Program kapsamında, 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra, geceye özel belgesel film gösterimleri de yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "15 Temmuz gecesi milletimiz büyük bir direniş gösterdi. Bizler de o gece meydanlardaydık. Tanklara, uçaklara, silahlara karşı hep birlikte durduk. O gece sergilenen kararlılığı hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu birlik ruhunu daima diri tutacağız" dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi Kağıthane'de darbecilere karşı mücadele eden 8 vatandaş şehit olmuş, 23 kişi de gazi olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

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