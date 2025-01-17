Kağıthane'de İkinci Kreş Açıldı: Hamidiye Çocuk Yuvası Hizmete Girdi - Son Dakika
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Kağıthane'de İkinci Kreş Açıldı: Hamidiye Çocuk Yuvası Hizmete Girdi

Kağıthane\'de İkinci Kreş Açıldı: Hamidiye Çocuk Yuvası Hizmete Girdi

Kağıthane Belediyesi, ilçeye kazandırdığı ikinci kreş olan Hamidiye Çocuk Yuvası'nı açtı. 4-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek yuva, 160 kişilik kapasitesiyle ailelere kolaylık sağlayacak.

17.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:44
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Kağıthane Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ikinci kreş olan Hamidiye Çocuk Yuvası hizmete açıldı. 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik tasarlanan yuva, 160 kişilik kapasitesiyle ailelerin hayatını kolaylaştıracak.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ikinci kreş olan Hamidiye Çocuk Yuvası, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk katıldı. 4-6 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak tasarlanan Hamidiye Çocuk Yuvası, annelerin hayatını kolaylaştırmak için hazırlandı. İçerisinde açık ve kapalı oyun alanları, eğitim sınıfları, hobi bahçesi, mutfak ve dinlenme bölümleri yer alıyor. 20 kişilik sınıflarda sabahçı ve öğlenci gruplar halinde toplam 160 çocuğa eğitim verilecek. Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmenler ve müftülük iş birliğiyle sağlanan değerler eğitimiyle çocukların hem akademik hem de manevi gelişimleri desteklenecek. Kağıthane Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ilk kreş ise geçtiğimiz yıl Yeşilce Mahallesi'nde hizmete açılmıştı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle Belediye Başkanımızı ve onunla birlikte gece gündüz çalışan ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'da yapılabilecek birçok iş var ama Kağıthane'ye baktığımızda insan olarak, vatandaşlar olarak özellikle ailenin güçlenmesine yarayan önemli işler yapıyor. Emeklilerimizin, annelerimizin ve dedelerimizin burada yapabileceği etkinlikler olacak. Aynı zamanda da çocuklarımızın iyi yetişeceği ve iyi vakit geçireceği mekanlar olacak. Bu hem annelerimizin nefes almasını sağlayacak hem de çalışan annelerimiz için çok önemli bir fırsat olacak" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Çocuk yuvamızın açılışına hoşgeldiniz. 4-6 yaş arası çocuklarımız buradan yararlanacaklar. 4 derslikli, oyun alanı ve mutfağı ile çok özel bir çocuk yuvamız faaliyete geçmiş olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de İkinci Kreş Açıldı: Hamidiye Çocuk Yuvası Hizmete Girdi - Son Dakika

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