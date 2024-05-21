Kağıthane\'de kurbanlık satışı için başvuru tarihi açıklandı

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Kağıthane'de kurbanlık satışı için üreticilerin Kağıthane Belediyesi'ne 23 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor.

Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıklarına başlayan Kağıthane Belediyesi, kurban satış başvuruları için son kayıt tarihini açıkladı. Kurbanlık satışı için üreticilerin belediyeye 23 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Başvurular belediye hizmet binası içerisindeki Kentli Servisi bölümünde işleme alınacak.

Üreticilerin başvuruları sırasında; güncel ve onaylı işletme tescil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, şap raporunu, hayvanların sevk belgesini, küçükbaş pazarında satış yapacak işletmelerin hayvanlarını içeren resmi ve onaylı döküm listesini, pazara gelecek büyükbaş dişi hayvanların gebelik durumunun olmadığı ve damızlık değeri taşımadığına dair veteriner hekim onaylı raporunu beraberlerinde getirmeleri gerekiyor. Hamidiye Mahallesi'ne bağlı Anadolu Caddesi üzerinde kurulacak Kurban Satış Merkezi'nde hayvan satışlarına Haziran ayının ilk haftası itibarıyla başlanılacak. - İSTANBUL