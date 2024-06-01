Kağıthane\'de Maharetli Eller Çarşısı Hasbahçe\'ye Kuruldu

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Kağıthane'de kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla açılan Maharetli Eller Çarşısı, Hasbahçe'ye kuruldu.

Kağıthane Belediyesi tarafından 5 gün boyunca Hasbahçe'ye konumlandırılacak olan Maharetli Eller Çarşısı her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Çarşıda 10 adet stant kuruldu ve el işi binlerce ürün sergileniyor. Çarşı'da;el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları, takılar, çantalar, el yapımı tablolar ve hediyelik eşyalar bulunuyor. Çarşıdaki ürünlerin fiyatlarını üretici kadınlar belirlerken, satışını belediyeye bağlı uzman satış personelleri gerçekleştiriyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Axis Alışveriş Merkezi'nde bulunan Maharetli Eller çarşısını 5 gün boyunca Hasbahçe'mize kuruyoruz. İlçemizde yaşayan ev hanımlarının ürettiği el emeği göz nuru ürünler burada satışa sunulacak. Bu sayede ev hanımları ev ekonomilerine katkı sağlamış olacak. Tüm İstanbulluları uygun fiyatlı ve kaliteli alışverişe davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL