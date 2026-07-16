Kağıthane\'de 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkuyla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Kağıthane Meydanı'nda anma programı ve demokrasi nöbeti düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programa anma programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dualarla başladı. Çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, Kağıthaneliler demokrasi ve milli birlik mesajı vermek amacıyla meydanda bir araya geldi. Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz fotoğraf sergisi de açılarak o gün yaşanan kahramanlık mücadelesi hafızalarda yeniden canlandırıldı. Başkan Öztekin sahneye şehit yakınları ve gazileri sahneye davet ederken herkese bayrak hediye etti.

15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimine karşı direnen Kağıthaneli 8 vatandaş şehit olurken, 27 vatandaş da gazi olmuştu. Anma programında şehitler rahmetle yad edilirken, gazilere şükran duyguları dile getirildi.

"Rabbim kötülere fırsat vermesin"

Başkan Öztekin, "15 Temmuz 2016 o uzun gecenin yaşandığı, sokaklara çıkarak yeniden tarih yazdığımız gecenin 10. yıl dönümündeyiz. Rabbim kötülere fırsat vermesin. Milletimiz bir ve beraber olarak o gece meydanlardaydı. Cumhurbaşkanımızın daveti ile beraber milyonlar sokağa çıktı ve dünyada belki bir ilk olarak darbe girişimini önlemiş olduk. Milletimiz ve devletimiz 10 günden bugüne el ele vererek gerek savunma sanayiinde, Suriye'de Libya'da ve bir çok yerde destanlar yazmaya devam etti. O gece şehit olan sivil şehitlerimiz var 20'den fazla gazimiz var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. O gece hiç düşünmeden sokaklara çıktılar, köprülere gittiler. Türkiye genelinde 250'den fazla şehidimiz ve 2 binden fazla gazimiz var. Rabbim gazilerimizi de sağlık sıhhat versin. Nasıl 10 yıl önce meydanlarda buluştuysak bu gecede yine milletimize hatırlatmak için buradayız. Hatırlamazsak unuttuğumuz anda tekrar karşılaşırız. O gece bütün millet kızgınlıkla, milletine, vatanına, toprağına sahip çıkmak için meydanlardaydı. Hiç bir şey beklemeden abdestini alıp çıktılar. Hatta belediyemizin temizlik araçlarını o gece mahalle girişlerine barikat olarak gönderdik. Emniyet teşkilatımıza yardımcı olduk ve o gece atlattık hamdolsun bu gece de buradayız. Rabbim böyle zor geceleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"Umarım bu şehitlik makamı bana da nasip olur"

Kağıthane'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mehmet Ali Kılıç'ın kardeşi Merve Kılıç, "Canımdan bir parça, abim gitti. Onun kardeşi olarak bana nail oldu. Böyle bir abinin kardeşi olduğum için o kadar gurur duyuyorum ki, böyle bir evlat yetiştirdiği için annemle de gurur duyuyorum. Onlar orada mutlu ve bizi görüyorlar. Umarım bu şehitlik makamı bana da nasip olur da onların yanına giderim. Bu ümitle yaşıyorum. Vatan sağ olsun" dedi.

"Cenab-ı Allah bize bize zaferi nasip etti"

15 Temmuz gecesi yaralanarak gazi olan Gürsel Erden ise, "15 Temmuz'un 10. yılını burada halkımızın coşkusu ile kutluyoruz. Ben unutmadığı ve unutturmadığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu gece şehit yakınlarımız kahraman gazilerimiz ve o gece meydanları dolduran kahraman milletimiz de buradaydı. Hiçbirinin aklından canını kurtarmak geçmedi. Hepsinin aklından vatanını, bayrağını ve ezanını korumak geçti. Yoksa evlerinden çıkmazlardı. Cenab-ı Allah bize bize zaferi nasip etti. Bizim genlerimizde savaşçılık var. Çanakkale, Anadolu neyse 15 Temmuz da odur. Bunun bir tiyatro olmadığını bütün millet ve gençler biliyor" diye konuştu. - İSTANBUL