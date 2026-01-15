Kağıthane\'nin 7\'nci Millet Kıraathanesi Yahya Kemal\'de yükseliyor

Kağıthane Belediyesi gençlerin eğitim hayatına katkı sunan millet kıraathanelerine bir yenisini daha ekliyor. İlçedeki 7. millet kıraathanesi, Yahya Kemal Mahallesi'nde inşa ediliyor.

Yapım çalışmaları hızla devam eden Yahya Kemal Millet Kıraathanesi, yaklaşık 3 ay içerisinde gençlerin hizmetine sunulacak. Toplam 285 metrekare alana sahip olacak kıraathane 70 kişi kapasiteli olarak planlandı.

Modern ve çok yönlü bir kullanım anlayışıyla tasarlanan kıraathanede; zengin bir kütüphane, kapalı çalışma odası, mutfak, bay, bayan ve engelli tuvaletleri yer alacak. Öğrenciler burada ders çalışabilecek, sınavlara hazırlanabilecek ve kitap okuma imkanı bulacak.

Sultan Selim, Emniyetevleri, Merkez, Hamidiye ve Gültepe mahallelerinin ardından Yahya Kemal Mahallesi de millet kıraathanesine kavuşmuş olacak. Yeni kıraathane, Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde, Taşkıran Sokak kesişiminde hizmet verecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde Yahya Kemal Millet Kıraathanemizi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL