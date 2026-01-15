Kağıthane'nin 7'nci Millet Kıraathanesi Yahya Kemal'de yükseliyor - Son Dakika
Yerel

Kağıthane'nin 7'nci Millet Kıraathanesi Yahya Kemal'de yükseliyor

Kağıthane\'nin 7\'nci Millet Kıraathanesi Yahya Kemal\'de yükseliyor
15.01.2026 15:06  Güncelleme: 15:12
Kağıthane Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkıda bulunacak yeni bir millet kıraathanesi inşa ediyor. Yahya Kemal Mahallesi'nde yapımı devam eden kıraathane, modern tasarımı ve geniş imkanları ile gençlere hizmet verecek.

Kağıthane Belediyesi gençlerin eğitim hayatına katkı sunan millet kıraathanelerine bir yenisini daha ekliyor. İlçedeki 7. millet kıraathanesi, Yahya Kemal Mahallesi'nde inşa ediliyor.

Yapım çalışmaları hızla devam eden Yahya Kemal Millet Kıraathanesi, yaklaşık 3 ay içerisinde gençlerin hizmetine sunulacak. Toplam 285 metrekare alana sahip olacak kıraathane 70 kişi kapasiteli olarak planlandı.

Modern ve çok yönlü bir kullanım anlayışıyla tasarlanan kıraathanede; zengin bir kütüphane, kapalı çalışma odası, mutfak, bay, bayan ve engelli tuvaletleri yer alacak. Öğrenciler burada ders çalışabilecek, sınavlara hazırlanabilecek ve kitap okuma imkanı bulacak.

Sultan Selim, Emniyetevleri, Merkez, Hamidiye ve Gültepe mahallelerinin ardından Yahya Kemal Mahallesi de millet kıraathanesine kavuşmuş olacak. Yeni kıraathane, Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde, Taşkıran Sokak kesişiminde hizmet verecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde Yahya Kemal Millet Kıraathanemizi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kağıthane, Belediye, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kağıthane'nin 7'nci Millet Kıraathanesi Yahya Kemal'de yükseliyor - Son Dakika

15:23
