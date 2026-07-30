Kağızman’da kamu yatırımları yerinde incelendi

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Semih Cembekli, ilçede sürdürülen kamu yatırımlarını yerinde incelemek amacıyla kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. İlçenin farklı noktalarında devam eden projeleri tek tek gezen Cembekli, yatırımların son durumu hakkında ilgili kurum yetkililerinden bilgi alarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

İnceleme programı kapsamında ilk olarak Akçay Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Kaymakam Cembekli, güvenlik güçlerinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından Bayraktepe Üs Bölgesi'ne geçen Cembekli, bölgede görev yapan personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında yapımı süren Mustafa Yalçın İlköğretim Okulu inşaatında incelemelerde bulunan Cembekli, eğitim yatırımlarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Okul inşaatının planlanan sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaymakam Cembekli'nin son durağı ise İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında yapımı devam eden Akyayla-Akçakale-Günindi köy yolu oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Cembekli, ulaşım altyapısını güçlendirecek yol projesinin bölge halkının yaşamını kolaylaştıracağını ifade etti. Yetkililerden yol yapım çalışmalarının geldiği aşama hakkında detaylı bilgi alan Cembekli, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması için sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Saha incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Semih Cembekli, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve yatırımların vatandaşların hizmetine zamanında sunulması için tüm projeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Cembekli, eğitimden ulaşıma, güvenlikten kırsal altyapıya kadar her alanda devam eden yatırımların Kağızman'ın gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, kamu hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde yürütülmesi adına saha denetimlerinin aralıksız süreceğini kaydetti.