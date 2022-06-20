Kahraman babalara duygulandıran hediye

Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği farklı etkinliklerle hastanelerde tedavi gören çocuklara moral vermeye devam ediyor. Son olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Babalar Günü' nedeniyle yapılan etkinlikte hasta çocuklar, 'kahramanım sensiz' yazılı tişörtlere babaları için el baskısı yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için özel bir etkinliğe imza attı. Gönüllü Resim Öğretmeni Selin Yıldız, hasta çocuklarla birlikte organik boyalar kullanarak, el baskısı yaptı. Babalar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, hasta çocuklar 'kahramanım sensin' yazılı beyaz tişörtlere babaları için el baskısı yaptı.

Etkinliğe katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Elif Güler Kazancı, bu tür etkinliklerin hasta çocuklara moral verdiğini ve bunun tedaviyi olumlu etkilediğini belirterek, bu amaçla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA