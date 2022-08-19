Kahramankazan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 30 ton karpuz - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 30 ton karpuz

19.08.2022 12:29
Kahramankazan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 30 ton karpuz

Kahramankazan Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 30 ton karpuzu ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 30 ton karpuzu ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. 30 ton karpuz, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Kahramankazan Belediyesi, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 30 ton karpuzu ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Belediyeye dağıtması için bağışlanan karpuzlar Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara kısa sürede ulaştırıldı.

İlçedeki dayanışmanın önemli olduğuna vurgu yaparak, kendilerine gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hızlıca harekete geçtiklerini söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Bize ulaştırılan bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Belediyemiz ve vatandaşlarımızla bir dayanışma içerisindeyiz. Bu dayanışma sayesinde çok güzel bir birlik, beraberlik örneği gösteriyoruz. Biz bu köprüleri kurma noktasında gelecek her türlü yardıma belediyemizce ve ekiplerimizce destek olmaya hazırız. Bu iyilik köprüsünü kurmamızda ve sürdürmemizde bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışlanan karpuzlar belediye ekiplerince farklı bölgelerde birkaç koldan dağıtılarak kısa zamanda teslim edildi. Dağıtım sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 30 ton karpuz - Son Dakika

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