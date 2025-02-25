Kahramankazan Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Büyük Zam - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Büyük Zam

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, en düşük işçi maaşını 32 bin 756 TL'ye ve beden işçilerinin maaşını 40 bin TL'ye yükselttiklerini açıkladı. Personel memnuniyetine odaklandıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, maaş zammının tüm emekçiler için hayırlı olmasını diledi.

25.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
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(ANKARA) - Personel ile bir araya gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, en düşük işçi maaşının 32 bin 756 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Beden işçilerinin maaşlarının da 40 bin TL'ye yükseldiğini kaydeden Çırpanoğlu, "Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi personeli ile toplantıda bir araya gelen Başkan Çırpanoğlu, personele yeni yılda uygulanacak maaş zammına ilişkin bilgi verdi. Düzenlemeye göre, en düşük işçi maaşı asgari ücretin yüzde 48 oranında artırılarak 32 bin 756 TL olarak belirlenirken, sahada beden işçisi olarak görev yapan personelin en düşük maaşı ise 40 bin TL olarak açıklandı.

Başkan Çırpanoğlu, yaptığı açıklamada, imkanlar el verdiği sürece kurum kaynaklarını personele aktarmaya devam edeceklerini vurguladı. Çalışanların emeklerinin karşılığını alması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, zam oranının tüm emekçi çalışanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Personel memnuniyeti öncelikli

Kahramankazan Belediyesi olarak personel memnuniyetini ön planda tutan bir politika sergileyeceklerini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, "Personeli memnun eden bir başkan benim gözümde en başarılı ve güçlü başkandır. Bu anlamda özellikle sahada zorlu koşullarda çalışan beden işçilerimizin maaşlarının 40 bin TL'ye yükselterek personellerimizin emeklerinin bizler için değerli olduğunu gösterdik. İnşallah önümüzdeki süreçte personelin motivasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Zam kararını büyük bir memnuniyetle karşılayan personel de Başkan Çırpanoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Büyük Zam - Son Dakika

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