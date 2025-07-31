Kahramankazan Belediyesi’nden Mevsimlik İşçilere Destek Paketi

Kahramankazan Belediyesi, mevsimlik işçilere temel ihtiyaçların karşılanması için kapsamlı bir destek paketi hazırladı.

Kahramankazan Belediyesi, zorlu şartlar altında çalışan ve ilçeye farklı bölgelerden gelen mevsimlik işçilere yönelik temel ihtiyaçların karşılanması için kapsamlı bir destek paketi hazırladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gıda kolileri, hijyen malzemeleri ve battaniyeler, işçilerin konakladığı alanlara ulaştırıldı. Ekipler, hem dağıtım sürecini yakından takip etti hem de işçilerin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı adımlar attı.

Emekçilerimizin her zaman yanındayız diyen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu: "İlçemize gelen mevsimlik işçiler, alın teriyle ekmeğini kazanan emekçilerimizdir. Onların yaşam şartlarını bir nebze olsun iyileştirebilmek adına elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA